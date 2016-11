AURELIUS Equity Opportunities mit guter operativer Entwicklung in den ersten neun Monaten 2016

Konzernumsatz steigt um 63 Prozent auf 1.926,9 Mio. EUR

Operatives EBITDA legt im dritten Quartal deutlich zu

Insgesamt acht Unternehmenskäufe in den ersten neun Monaten 2016

Drei erfolgreiche Verkäufe führen zu Mittelzufluss von über 90 Mio. EUR

Net Asset Value 1.353,3 Mio. EUR





Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) hat den Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2016 um 63 Prozent auf 1.926,9 Mio. EUR gesteigert (Q1-Q3 2015: 1.184,2 Mio. EUR). Der annualisierte Konzernumsatz erhöhte sich um 51 Prozent auf 2.749,3 Mio. EUR. Zu diesem Wachstum trugen maßgeblich die Unternehmenserwerbe der letzten zwölf Monate bei.



Gute operative Entwicklung, rege Erwerbstätigkeit und drei erfolgreiche Unternehmensverkäufe



Insgesamt konnte die AURELIUS Equity Opportunities in den ersten neun Monaten 2016 ein EBITDA des Gesamtkonzerns von 122,0 Mio. EUR erzielen (Q1-Q3 2015: 165,6 Mio. EUR). Das operative EBITDA betrug trotz des Verkaufs mehrerer profitabler Konzerntöchter 83,8 Mio. EUR und spiegelt die gute operative Entwicklung der meisten Konzernunternehmen vor allem der Tochtergesellschaften SECOP, Studienkreis und Getronics wider (Q1-Q3 2015: 95,4 Mio. EUR).



Nach bereits sechs Unternehmenskäufen im ersten Halbjahr 2016 wurden im dritten Quartal 2016 zwei weitere Akquisitionen vollzogen. Im Juli übernahm AURELIUS den britischen Schönheitsklinik-Betreiber "The Hospital Group", im August 2016 hat das AURELIUS Konzernunternehmen B+P Gerüstbau den Bau- und Spezialgerüstbauer BSB-Gruppe im Rahmen einer Add-on-Akquisition erworben. Insgesamt wurden hieraus im 9-Monatszeitraum Erträge aus der Auflösung negativer Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung in Höhe von 77,3 Mio. EUR erzielt (Q1-Q3 2015: 101,4 Mio. EUR).



Im September 2016 konnte AURELIUS die restlichen Anteile an der börsennotierten Tochter Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft an institutionelle und private Investoren veräußern. Durch den Verkauf der Konzernunternehmen fidelis HR, Tavex und Berentzen-Gruppe flossen der AURELIUS Equity Opportunities im 9-Monatszeitraum 2016 insgesamt über 90 Mio. EUR zu.



Der Net Asset Value der Konzernunternehmen lag zum 30. September 2016 bei 1.353,3 Mio. EUR, ein Plus von acht Prozent gegenüber dem Geschäftsjahresende 2015 (31. Dezember 2015: 1.252,7 Mio. EUR).



Positiver Ausblick



„Wir haben im laufenden vierten Quartal zwei weitere Unternehmensverkäufe durchgeführt und erwarten weitere Unternehmenstransaktionen in den kommenden Monaten“, so Dr. Dirk Markus, Vorstandsvorsitzender der AURELIUS Equity Opportunities. „Auch in der anstehenden Übernahme der Office Depot Europe sehen wir großes Potenzial.“ Ende September hat sich AURELIUS in einem bindenden Angebot verpflichtet, die europäischen Geschäftsaktivitäten des US-Konzerns Office Depot Inc. zu erwerben. Die Transaktion, die noch unter dem Vorbehalt üblicher Konsultationsprozesse des Office Depot Konzerns, der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörde sowie weiterer Closing-Bedingungen stehen wird, soll voraussichtlich in den nächsten Monaten vollzogen werden.



Im laufenden vierten Quartal hat AURELIUS Equity Opportunities zudem zwei Aktienrückkaufprogramme in einem Umfang von bis zu 52 Mio. EUR aufgelegt. „Mit liquiden Mitteln von über 360 Mio. EUR sind wir nicht nur in der Lage, unseren dynamischen Wachstumskurs aus eigener Kraft fortzusetzen und eine attraktive Dividendenpolitik zu verfolgen, durch den Aktienrückkauf verbleibt zukünftig auch ein größerer Teil unserer Gewinne im Unternehmen“, so Dr. Dirk Markus.

AURELIUS SE & Co. KGaA

Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.



Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 23 Konzernunternehmen mit rund 23.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von rund 3 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,7 Milliarden Euro (November 2016).



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de



