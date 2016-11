Rad- und Wanderreiseangebote für Gruppen von Augustustours

Kürzlich veröffentlichte der Reiseveranstalter AugustusTours seine Aktivreiseangebote 2017 für Gruppen. Die Angebote wurden nach dem Erfolg in der letzten Saison überarbeitet und noch spezifischer auf die Ansprüche von Privatgruppen und Vereinen angepasst.



Für 2017 enthält das Angebotsportfolio von AugustusTours für Gruppen den Elbe-, Oder-Neiße-, Havel- und Spreeradweg. Steigender Beliebtheit erfreut sich unter anderem die Radreise am Oder-Neiße-Radweg von Zittau nach Frankfurt/Oder. „Die Mischung aus Natur und Kultur schätzen unsere Gruppen an Oder und Neiße besonders. Ausgehend von Zittau, der Stadt am Dreiländereck, führt die 6-tägige Tour zunächst durch das schöne Neißetal zum Kloster St. Marienthal in Ostritz und weiter nach Görlitz mit seinen Jugendstilhäusern und den über 3000 denkmalgeschützten Gebäuden. Durch typische Heidedörfer gelangen unsere Gäste dann nach Bad Muskau, wo wir einen Spaziergang durch den Fürst-Pückler-Park empfehlen. Über Forst, die Stadt der Rosen, radeln unsere Gäste schließlich nach Frankfurt/Oder und erleben bei Ratzdorf, wie die Neiße in die Oder mündet“, schwärmt Ricarda Mager, Ansprechpartnerin für aktive Gruppenreisen.



Für Wandergruppen wurde die Rundwanderreise im Elbsandsteingebirge überarbeitet. Sie führt weiterhin zu den schönsten und bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Sächsischen Schweiz, wie z.B. zur Brandaussicht, zur Bastei und natürlich auch zur Festung Königstein, und lässt sich mit verschiedenen zubuchbaren Paketen kulinarisch und kulturell abrunden.



Der Gruppenservice von AugustusTours richtet sich z.B. an Vereine, Freundeskreise, private Gruppen, Firmen aber auch Reiseveranstalter und umfasst unter anderem eine freie Terminwahl, nach Interessen kombinierbare Programmbausteine, an die Gruppengröße angepasste, attraktive Preise und eine individuelle Etappengestaltung. Die Angebote sollen als Vorschläge dienen, welche auf Basis eines genauen Reisetermins und der Gruppengröße konkretisiert und an die speziellen Wünsche der Gruppe angepasst werden können.



Ebenso bietet AugustusTours Kleingruppen bis 10 Personen die Möglichkeit, die im Katalog veröffentlichten Reisepauschalen zu buchen. Ergänzend zum Katalog enthält die Internetseite www.augustustours.de ein umfangreicheres Angebot an Rad- und Wanderreisen für Individualreisende und Gruppen.



Zur Katalogbestellung und für weitere Informationen zu den Reisen und Buchungen steht AugustusTours wie folgt zur Verfügung: AugustusTours, Turnerweg 6, 01097 Dresden, Tel.: 0351- 563 48 20, E-Mail: aktiv@augustustours.de



