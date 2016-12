"Benzingespräche-Auftakt 2017" zum

Am 14. Januar 2017 findet zum 46. Male das traditionelle Winter-Treffen der Motorradfahrer auf Schloss Augustusburg bei Chemnitz statt. Zudem lädt mit dem Motorradmuseum eines der größten und bedeutendsten Museen dieser Art in Deutschland zu einem Besuch ein – wie auch die neu integrierte Sonderschau „Historische Rennboottechnik aus sechs Jahrzehnten".



Eingeladen sind wieder alle Motorrad-Liebhaber, welche auch im Winter begeistert Motorrad fahren, Wind und Wetter trotzen und Freude am „Benzingespräche-Auftakt 2017" haben. Ebenso eingeladen sind natürlich alle Gäste, die Freude und Interesse am motorisierten Zweirad haben.



„Auch wenn der Winter nicht gerade die klassische Motorrad-Saison ist, lieben unsere zahlreichen Besuchern von jung bis alt und die echten Kenner zum Winter-Treffen einfach die Atmosphäre des herrschaftlichen Biker-Schlosses und der darin zu bewundernden ´Maschinen´ gleichermaßen", erklärt Uwe Meinig, Museumsleiter der Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH.



„Die Motorradfahrer können mit ihren Bikes auch direkt auf unseren Schlosshof fahren und andere historische Maschinen, Eigenbauten und Kuriositäten auf Rädern so aus nächster Nähe anschauen. Aber auch Zeltplatz, Bühne, Band und „Aufwärmstationen" runden das Renaissance trifft Bikes-Feeling ab", so Uwe Meinig weiter.



Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Auf dem Programm stehen neben einem Biker-Gottesdienst in der Schlosskirche mit wundervollem Cranach-Altar, ein Teilemarkt im Steinbruch, die Möglichkeit zum Zeltens auf dem Schlossgelände wie auch Live-Musik und Unterhaltung auf einer Aktionsbühne.



Ebenfalls erwartet werden die Teilnehmer der Winterzielfahrt des MC Görlitz, welche im Rahmen des Winter-Treffens mit einer Siegerehrung ausgezeichnet.



Uwe Meinig empfiehlt allen winterharten Bikern noch für ihre Anreise, sich gut vorzubereiten und auf eine disziplinierte ´winterliche´ Fahrweise zu achten. „Noch wissen wir nicht, wie das Wetter wird – aber damit die Bikes problemlos rollen, sollten sich alle Teilnehmer entsprechend auf winterliche Witterungsbedingungen einstellen."



46. Wintertreffen der Motorradfahrer

Schloss Augustusburg bei Chemnitz



14. Januar 2017

8:00 bis 18:00 Uhr



Eintritt: 5,00 € für Teilnehmer/Besucher



Zum Rahmenprogramm:



Freitag, 13. Januar 2017



ab 15:00 Uhr Eintreffen der Teilnehmer der Winterzielfahrt des MC Görlitz



Teilemarkt im Steinbruch



ab 20:00 Uhr Livemusik im Bikerzelt



Sonnabend, 14. Januar 2017



10:00 Uhr Begrüßung



11:00 Uhr Biker-Gottesdienst in der Schlosskirche



12:00 Uhr Bühnenshow-Aktionsbühne im Schlosshof neuer Trial Show



13:00 Uhr Siegerehrung zur Winterzielfahrt des MC Görlitz



14:00 Uhr Bühnenshow-Aktionsbühne im Schlosshof neuer Trial Show



ganztägig Motorradmuseum mit Sonderausstellung



Teilemarkt im Steinbruch



Händlerpräsentation im Schloss



Livemusik mit dem „Musikalischen Einsatzkommando"



20:00 Uhr Livemusik im Bikerzelt



Hinweis:



Das Motorradmuseum ist am 14. Januar 2017 geöffnet.



Alle anderen Museen auf Schloss Augustusburg haben an diesem Tag geschlossen!





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren