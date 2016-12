3. Januar 2017: August Macke zum 130. Geburtstag

Aus Anlass seines 130. Geburtstages ehren Stiftung und Verein August Macke Haus den bedeutenden Künstler im Herbst 2017 mit der Wiedereröffnung seines ehemaligen Wohn- und Atelierhauses in der Bonner Nordstadt, an dem derzeit ein umfangreicher Erweiterungsbau errichtet wird.



August Macke (1887 – 1914) zählt nicht nur zu den weltweit bedeutendsten Künstlern der klassischen Moderne und den populärsten deutschen Künstlern des 20. Jahrhunderts, sondern auch als einer der wichtigsten und umtriebigsten Netzwerker der avantgardistischen Kunstszene vor dem Ersten Weltkrieg. Mit unbeirrbarem Spürsinn entwickelte er sich binnen weniger Jahre zum herausragenden Farbmaler, der, wie Franz Marc es in seinem Nachruf auf den gefallenen Freund im Oktober 1914 treffend formulierte, „vor uns allen der Farbe den hellsten und reinsten Klang gegeben (hat), so klar und hell wie sein ganzes Wesen war." Zugleich engagierte Macke sich kunstpolitisch unermüdlich für die Durchsetzung einer neuen, ausdrucksstarken Bildsprache, organisierte und führte durch Ausstellungen, verfasste Texte, hielt Vorträge und knüpfte national wie international Kontakte zu Künstlerkollegen, Museumsleuten, Galeristen, Kunstkritikern und Sammlern.



Seinen Lebensmittelpunkt hatte August Macke seit 1900 in Bonn, wohin er als Dreizehnjähriger mit seinen Eltern aus Köln umgezogen war. Hier lernte er bereits 1903 seine spätere Frau Elisabeth Gerhardt kennen. Deren Familie stellte ihm 1910 das kleine spätklassizistische Haus auf ihrem Grundstück an der Ecke Bornheimer Straße/ Hochstadenring zur Verfügung, in dessen Dachgeschoss er sein Atelier einrichtete und die wichtigsten Werke seines umfassenden Oeuvres schuf.



Dieses Haus konnte 1991 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, nachdem es durch zielstrebiges bürgerschaftliches Engagement vor der Spitzhacke gerettet und in seinen ursprünglichen Zustand versetzt worden war. Seither war darin bis zu den aktuellen Baumaßnahmen das Atelier des international renommierten Künstlers mit zahlreichen Originalwerken zu besichtigen und in den übrigen Etagen wechselnde Ausstellungen, die sich mit August Macke und seinem künstlerischen Umfeld beschäftigten.



Aufgrund des großen Besucherzuspruchs und seiner vielfältig entwickelten Aktivitäten stieß das August Macke Haus räumlich und funktional jedoch schnell an seine Grenzen, so dass schon bald eine räumliche Erweiterung ins Auge gefasst wurde. Als sich 2004 die einmalige und unwiederbringliche Chance ergab, dafür ein Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft zu erwerben, griff die Stiftung August Macke Haus der Sparkasse in Bonn als Eigentümerin des Hauses zu und bestellte den Bonner Architekten Karl-Heinz Schommer zur Planung eines Anbaus.



Die Finanzierung des mit 6,5 Mio. Euro Kosten veranschlagten Bauvorhabens stellten insbesondere Dank des Engagements des früheren Bundesaußenministers und gebürtigen Bonners Dr. Guido Westerwelle die Bundesrepublik Deutschland und das Land Nordrhein-Westfalen sowie die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege, der Landschaftsverband Rheinland, die Sparkasse Köln-Bonn und eine Reihe private Förderer sicher.



Der dreigeschossige Anbau, der derzeit auf einer Grundfläche von 250 qm entsteht, wird künftig fast alle Funktionen übernehmen, die bislang nur unzureichend im Künstlerhaus untergebracht werden konnten, vor allem die Wechselausstellungen, Museumspädagogik, Veranstaltungen, Shop, Depots, Bibliothek, Archiv und Verwaltung. Zudem ermöglicht er durch zwei Aufzüge den völlig barrierefreien Zugang zum Künstlerhaus auf allen Etagen bis hinauf zum Atelier August Mackes im Dachgeschoss.



Neben einem deutlich größeren Garten, der durch eine 12 m hohe Glaswand vom Straßenlärm abgeschottet sein wird, erhält das erweiterte August Macke Haus ein schönes Museumscafé mit Gartenterrasse, einen gut sortierten Shop sowie attraktive Räume für die Wechselausstellungen im ersten Obergeschoss und für künstlerisches Arbeiten im zweiten Obergeschoss des Anbaus. Ein multifunktionaler Veranstaltungsbereich im Erdgeschoss lässt sich nach Bedarf bis in den Gartenraum erweitern und kann wie die Dachterrasse auf der Höhe von Mackes Atelier für private und geschäftliche Anlässe gemietet werden.



Das Künstlerhaus selbst mit dem zum Atelier ausgebauten Dachgeschoss, seinen intimen Wohnräumen und seinem idyllischen Garten hingegen wird mit einer vielschichtigen multimedialen Dauerausstellung zu August Macke, seiner Persönlichkeit, seinem Leben und seiner Kunst eingerichtet. Es ist gelungen, dafür eine stattliche Reihe neuer Dauerleihgaben zu gewinnen, so dass künftig sehr viel mehr Original-Werke des Künstlers im Haus präsentiert werden können als bisher. Hier werden die Besucher in die häuslich-private Atmosphäre einer prominenten wilhelminischen Künstlerfamilie eintauchen und die aufregende Zeit kultureller Umbrüche und radikal veränderter Kunstauffassungen im ‚Fin de Siècle’ wieder erleben können – mit Unterstützung modernster Medien- und Präsentationstechnik sowie mit behutsamer und dennoch eindrucksvoller Inszenierung zweier seiner ehemaligen Wohnräume im ersten Obergeschoss des Hauses.



Die Ende 2015 begonnenen Baumaßnahmen verlaufen absolut planmäßig und die Kosten konnten gut im Griff gehalten werden. Im Mai 2016 bereits waren die Rohbaumaßnahmen abgeschlossen. Mitte Juni konnte das Richtfest gefeiert werden. Derzeit erfolgt der Innenausbau mit sehr komplexer Technik. Im Frühjahr 2017 wird der Anbau bezugsfertig sein. Dann wird die Öffentlichkeit erstmals Gelegenheit bekommen, ihn im Rahmen eines Tages der Offenen Tür kennen zu lernen.



Im Herbst 2017 wird das erweiterte Künstlerhaus, das dann über eine Nutzfläche von insgesamt ca. 1.500 qm verfügt, mit seiner multimedialen Dauerausstellung zu August Macke und der damit korrespondierenden Ausstellung „Begegnung in Bildwelten – August Macke und Freunde" wiedereröffnet und eingeweiht.

