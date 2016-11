Julia Claiborne Johnson - Willkommen in der unglaublichen Welt von Frank Banning

Die junge Alice wird nach Los Angeles geschickt, um der Bestsellerautorin Mimi Banning über eine schon seit Jahren währende Schreibblockade hinwegzuhelfen. Dort angekommen, muss sich Alice dann vor allem um Frank kümmern, den neunjährigen Sohn der Autorin. Doch Frank ist anders als andere Kinder, und seine Welt funktioniert nach eigenen Regeln. Mit viel Herz und Humor erzählt Johnson eine außergewöhnliche, grandios komische Familiengeschichte.



„Johnsons Figuren sind so bezaubernd, durchgeknallt und wagemutig, dass man nach der letzten Seite eigentlich gleich wieder von vorn anfangen müsste." Library Journal



AUTORIN JULIA CLAIBORNE JOHNSON schrieb als Journalistin für große Frauenmagazine. Heute lebt sie mit ihrem Mann, einem TV-Comedy-Autor, und ihren zwei Kindern in Los Angeles. Als ihr Sohn, der sich noch nie in seinem Leben so benommen hat wie andere Kinder, wieder einmal völlig verbeult aus der Schule zurückkam, begann sie diesen Roman zu schreiben.

