Am 11. und 12.10.2016 ist Audio-Technica mit den Vertriebsmarken Allen & Heath, Clear-Com und WisyCom im Crystal Ballroom des Rock Shop in Karlsruhe vertreten. Rock Shop bietet an diesen beiden Tagen allen professionellen Anwendern die Möglichkeit, sich kompakt, detailliert und komprimiert über die wichtigsten aktuellen Produkte im Bereich der professionellen Beschallungstechnik zu informieren und diese miteinander zu vergleichen.



Neben angesagten PA-Systemen werden auch alle wichtigen digitalen Mixer nebst Peripherie sowie professionelle Funksysteme zum Testen zur Verfügung stehen. Hier wird es neben Workshops u. a. auch die Möglichkeit bestehen, in Ruhe die Features und Soundqualität der Geräte zu testen.



Allen & Heath:



Mit der dLive wird ein Mischsystem mit ultraflexibler Architektur, leistungsstarken FPGA-Processing, einem umfangreichen Spektrum an Erweiterungen, Kontroll- und Netzwerkoptionen, plus ein neues, intuitiv zu bedienendes "Harmony User Interface" mit Gestensteuerung, vorgestellt. Die Features sollen das Arbeiten mit den Konsolen, vom harten Touringalltag und Festival Situationen, bis hin zu hochkarätigen Festinstallationen, intuitiv und für jede Anforderung konfigurierbar ermöglichen.



Wisycom:



Mit dem MPR50-IEM von WisyCom wird ein neuer InEar-Empfänger präsentiert. Dieser wurde speziell für den Livesound-Markt entwickelt und liefert selbst bei komplexen Audiosignalen einen hervorragenden Klang. Darüber hinaus hat man mit 230 MHz Schaltbandbreite weltweit immer die richtige Frequenz verfügbar. Passend zum neuen InEar-Empfänger zeigen wir den Doppelstereo-Sender MTK952 sowie die Antennenmatrix CSI16T. Die Kombination dieser Geräte ermöglicht es, eine sehr hohe Anzahl an Sendestrecken in einem kleinen Frequenzband zu realisieren.



Clear-Com:



Das kabelgebundene digitale Partyline-System HelixNet des amerikanischen Intercom-Spezialisten Clear-Com hat sich in den letzten Jahren als quasi Standard in der Live-Event-Branche etabliert. Wir zeigen die gesamte Produktpalette wie auch die Anbindung an das Funkintercom-System FreeSpeak-II. Dieses bietet kompromisslose Übertragungsqualität, ist roamingfähig, äußerst robust und durch die beiden lizenzfreien Frequenzbänder 1.9 sowie 2.4 GHz weltweit einsetzbar. Bei unzähligen Events wie z.B. den Europaspielen in Baku 2015, den MTV Video Music Awards 2016 wie auch in Rio 2016 hat FreeSpeak-II gezeigt, dass es selbst in anspruchvollsten Produktionsumgebungen sicherste Drahtloskommunikation ermöglicht.



Veranstaltungsort:

Crystal Sound

Crystal Ballroom

Am Sandfeld 25

76149 Karlsruhe



Die Öffnungszeiten sind an beiden Tagen von 13 Uhr – 19 Uhr



Ein separater Cateringbereich lädt zum Entspannen und Fachsimpeln ein, der Eintritt ist frei und eine Anmeldung ist auch nicht erforderlich.

Über Audio-Technica Ltd. Niederlassung Deutschland

Seit mehr als 50 Jahren ist Audio-Technica ein weltweit führender Innovator im Bereich der Schallwandler-technologien. Neben dem Design ist Audio-Technica insbesondere für die anspruchsvolle Fertigung von professionellen Mikrofonen, Funksendeanlagen, Kopfhörern, Mischern und Elektronikbauteilen bekannt. Mikrofone und Kopfhörer von Audio-Technica kommen unter anderem bei Katherine Jenkins, Metallica, Gwen Stefani, Linkin Park, The Pigeon Detectives, Ben Mynott und Eddie Halliwell zum Einsatz.





