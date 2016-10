DSV-Athleten starten mit Audi in die Skisaison

Einkleidung und Autoübergabe in Ingolstadt und Neuburg

Sportler erleben pilotiertes Fahren und Audi driving experience

Auftakt des Audi FIS Ski Weltcup am Wochenende in Sölden (A)





Der Deutsche Skiverband (DSV) ist mit Audi in die neue Saison gestartet: Im Audi Sportpark und im Audi driving experience center haben sich die Athleten für den WM-Winter eingekleidet und ihre neuen Dienstautos in Empfang genommen. Viktoria Rebensburg und Severin Freund erhielten bei einer Demonstration des pilotierten Fahrens auf der A9 einen Einblick in innovative Technologien der Marke.



Ob Audi A4, A5, A6 oder SQ5 – eines haben alle Modelle der Athleten gemeinsam: Sie verfügen über den permanenten Allradantrieb quattro und bringen ihre Fahrer damit bei der Tournee durch den Winter ebenso sportlich wie sicher ans Ziel. Favorit unter den Athleten sind der Audi A6 Avant* und der Audi A4 Avant*, jeweils mit dem 3.0-Liter-TDI-Motor. Slalom-Ass Felix Neureuther mag es noch sportlicher und ist ab sofort mit einem Audi S7 Sportback* unterwegs. Insgesamt stellt Audi dem Verband rund 100 Autos zur Verfügung.



Kombinations-Olympiasieger Eric Frenzel, die zweifache Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier, der mehrfache Weltmeister im Skispringen Severin Freund und Riesenslalom-Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg bekamen auf dem Handlingkurs in Neuburg und auf der benachbarten Autobahn 9 einen exklusiven Einblick in das pilotierte Fahren. In Neuburg zeigte ein pilotiert fahrender Audi RS 7 auf dem Rundkurs sichere Performance im physikalischen Grenzbereich. Und im Technikträger Audi A7 piloted driving concept – genannt „Jack“ – erlebten die Skisportler pilotiertes Fahren live.



Am kommenden Wochenende startet der Audi FIS Ski Weltcup in Sölden. Höhepunkt der alpinen Saison sind die FIS Alpinen Ski-Weltmeisterschaften, die im Februar in St. Moritz stattfinden. Audi begleitet die Wettbewerbe als Presenting Sponsor.



Audi A4 Avant

Verbrauchsangaben Audi A4 Avant:

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 6,4 - 3,8;

CO2-Emission kombiniert in g/km: 147 - 99



Audi A6 Avant

Verbrauchsangaben Audi A6 Avant:

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 9,6 - 4,4;

CO2-Emission kombiniert in g/km: 224 - 114



Audi S7 Sportback

Verbrauchsangaben Audi S7 Sportback:

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 9,5 - 9,3;

CO2-Emission kombiniert in g/km: 220 - 215



Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO2-Emissionen sowie Effizienzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.

