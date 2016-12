Vielfalt als Chance in der Berufsausbildung

Das Deutsche Ausbildungsforum geht in die zweite Runde: Es findet vom 15. bis 16. März 2017 auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen statt. Wie Gewinnung, Integration und berufliches Lernen von Auszubildenden individueller und besser gestaltet werden können, sind die zentralen Fragen des Praktikergipfels.



Die Auszubildenden von heute unterscheiden sich stark in Vorbildung, Sprachfertigkeit, soziokulturellem Hintergrund und Alter. Diese Heterogenität stellt Ausbilder vor große Herausforderungen, nicht nur im Umgang mit den jungen Menschen, sondern auch bei der Integration und individuellen Förderung von Auszubildenden.



Wie Lösungen aussehen können, zeigen unter anderem Praxisbeispiele der Hightech-Unternehmen Trumpf und Phoenix Contact Deutschland. Volker Grigo, Leiter Talentmanagement bei thyssenkrupp Steel Europe, berichtet von seinen Erfahrungen bei der Integration von jungen Flüchtlingen.



Weitere Schwerpunktthemen sind die Attraktivität der dualen Ausbildung und die Bewerbergewinnung. Neben Vorträgen und Praxisberichten bietet die Veranstaltung verschiedene interaktive Angebote zum Mitmachen und dient als Plattform für die kollegiale Beratung unter Ausbildern.



Abendlicher Höhepunkt des Forums ist die feierliche Auszeichnung der besten Ausbildungsbetriebe, die im Jahr 2016 mit dem Gütesiegel „BEST PLACE TO LEARN" ausgezeichnet worden sind.



Das Deutsche Ausbildungsforum richtet sich an Ausbildungs- und Personalverantwortliche, Ausbildungsbeauftragte sowie an Mitarbeiter aus dem Bereich Ausbildungs- und Personalmarketing. Veranstalter ist die AUBI-plus GmbH aus Hüllhorst.



Weiterführende Informationen und Anmeldung unter https://www.bestplace-tolearn.de/deutsches-ausbildungsforum/

AUBI-plus GmbH

AUBI-plus steht für "Ausbildung und mehr". Das inhabergeführte Unternehmen aus Hüll-horst ist seit 1997 Dienstleister für Recruiting, Zertifizierung und Qualifizierung und be-treibt das Karriereportal www.aubi-plus.de. Über dieses Portal bringt AUBI-plus Stellen-angebote von Unternehmen bzw. Hochschulen mit Gesuchen von jungen Menschen zusammen. Kostenlos und registrierungsfrei haben die Jugendlichen Zugang zu rund 100.000 zu besetzenden Ausbildungs- und Studienplätzen, Jobs, Praktika, Trainee- und Absolventenstellen. Neben den Angeboten hält das Portal viele Informationen zu ver-schiedenen Berufen und Studiengängen sowie Tipps rund um das Thema Bewerbung bereit.



BEST PLACE TO LEARN ist ein Gütesiegel für die betriebliche Ausbildung und zeichnet Be-triebe mit besonders hoher Ausbildungsqualität aus. Um das Zertifikat zu erlangen, un-terziehen sich die Unternehmen einem wissenschaftlichen Evaluationsverfahren, in dem aktuelle und ehemalige Azubis sowie Ausbildungsverantwortliche einen umfangreichen Katalog von Qualitätskriterien der betrieblichen Ausbildung bewerten.

