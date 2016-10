PROCOL HARUM im September 2017 auf großer Deutschlandtournee

PROCOL HARUM kommen zum ersten Mal seit 2003 wieder auf große Deutschlandtournee. Im September 2017 spielt die britische Rockband in insgesamt neun Städten Konzerte. Tickets gibt es ab sofort im exklusiven Vorverkauf bei Ticketmaster und ab dem 20.10. an allen bekannten Vorverkaufsstellen.



Auch knapp vier Jahrzehnte nach ihrer Gründung sind PROCOL HARUM eine der erfolgreichsten Bands der Welt. Mit ihrem Song „A Whiter Shade of Pale“ stürmten sie 1967 die Charts, verkauften insgesamt weltweit mindestens 6 Millionen Platten. Im März 2014 veröffentlichten sie ein neues Doppelalbum, auf welchem sie vierzig Jahre voller Studio- und Liveaufnahmen feierten. Im darauffolgenden Frühling veröffentlichten sie eine digitale Version von "Some Long Road", auf welchem unter anderem Songs von der USA-Tournee im Jahre 2012 zu finden waren. Auch heute zeichnet sich die Band durch qualitativ gute Texte und einzigartige Liveperformances aus, was PROCOL HARUM zu gern gesehenen Gästen in den Line-Ups von Festivals weltweit macht.



Sänger, Pianist und Komponist Gary Brooker ist als Gründer der Band das bekannteste Bandmitglied von PROCOL HARUM, nebenbei arbeitete er mit Künstlern wie George Harrison, Ringo Starr, Eric Clapton, Bill Wyman, Kate Bush, Wings, Mickey Jupp und Lonnie Donegan. Gemeinsam mit Bassist Matt Pegg und Schlagzeuger Geoff Dunn hat er in den letzten Jahren zehn CD-Alben veröffentlicht, einen 2CD Sammelband Secrets of the Hive sowie umjubelte Konzert-DVDs mit dem dänischen National Concert Orchestra. Außerdem gibt es ein spezielles CD/DVD-Set mit insgesamt 4 CDs – treffend All This and More genannt – welches die 68 einzigartigsten Kompositionen der Band enthält.



Fast 14 Jahre nach ihrer letzten Deutschlandtour sind PROCOL HARUM nun endlich wieder zurück: Im September 2017 spielen sie in neun deutschen Städten und wollen beweisen, dass sie auch heute noch ein echtes Liveerlebnis sind.



präsentiert von Classic Rock, Good Times und Kulturnews PROCOL HARUM Live 2017 09.09.2017 Berlin - Admiralspalast 10.09.2017 Fulda - Orangerie 11.09.2017 Nürnberg - Serenadenhof 13.09.2017 Dresden - Alter Schlachthof 14.09.2017 Halle/Saale - Steintorvarieté 15.09.2017 Mainz - Frankfurter Hof 16.09.2017 Stuttgart - Theaterhaus 18.09.2017 Essen - Lichtburg 19.09.2017 Hamburg - Laeiszhalle



Karten für die Konzerte gibt es ab ab sofort im exklusiven Vorverkauf bei Ticketmaster und ab dem 20.10. an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie telefonisch unter 01805 – 2001 (€ 0,14/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. € 0,42/Min.)



Pressematerial finden Sie zum freien Download unter www.assconcerts.com/index.php/presselounge.html



Weitere Infos unter www.assconcerts.com

