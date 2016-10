Wie die Asklepios Kliniken in den Herzwochen informieren

In den jetzt beginnenden Herzwochen der Deutschen Herzstiftung veranstalten alle Hamburger Asklepios Kliniken Informations- und Aktionstage sowie Vorträge. Dabei werden Risikofaktoren für den Infarkt oder eine chronische Herzschwäche (Herzinsuffizienz) ebenso Thema sein wie das „Herz unter Stress“, Rhythmusstörungen und der Einfluss von Blutdruck, Diabetes und körperlicher Bewegung.







„Die Menschen in Hamburg sind kardiologisch exzellent versorgt, gerade bei Notfällen sind kurze Wege in die nächste Klinik und eine schnelle Behandlung die Regel“, sagt Dr. Thomas Wolfram, Vorsitzender der Geschäftsführung der Asklepios Kliniken. „Gerade weil wir hier Hamburg in der Akutversorgung so gut sind, müssen wir schauen, wie Herzkranken noch mehr geholfen werden kann. Und das bedeutet schon früher ansetzen, beim Lebensstil und Risikofaktoren für Herzerkrankungen, um das Herz zu stärken und zu schützen“, so Wolfram weiter. Natürlich gibt es vererbte Anlagen, die auch das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen, aber ob es tatsächlich dazu kommt, kann jeder zu einem guten Teil auch selbst beeinflussen. Und darüber werden die Asklepios-Kardiologen aufklären.







„Herz unter Stress – Alles was Sie wissen müssen, um Ihr Herz zu schützen“, lautet der Titel des ersten Vortrags der Asklepios Klinik Altona am 3. November um 18 Uhr.







Einen ganzen Herz-Aktionstag mit Vorträgen und Risikochecks veranstaltet die Asklepios Klinik St. Georg am 5. November (10 bis 14 Uhr) unter dem Titel „Herz unter Stress – Kennen Sie Ihr Herzinfarkt-Risiko?“







In der Asklepios Klinik Wandsbek geht es am 7. November (18 Uhr) um „Bluthochdruck und Diabetes mellitus“, beides bekannte Risikofaktoren für Herzkrankheiten.







Gleich zwei Mal lädt die Asklepios Klinik Barmbek ein: „Sport und Bewegung bei Herzinsuffizienz“ heißt der Vortrag am 8. November um 18 Uhr und am 23. November (ebenfalls um 18 Uhr) geht es um: „Wenn das Herz aus dem Takt kommt – Herzrhythmusstörungen und ihre Behandlung“.







Ebenfalls zwei Mal, aber mit ähnlichem Thema an unterschiedlichen Orten präsentiert sich die Asklepios Klinik Nord – Heidberg: „Herz unter Stress – die wichtigsten Fragen zu Bluthochdruck, Diabetes und Cholesterin“ heißt es am 9. November um 15 Uhr in der Klinik. Und am 16. November um 18 Uhr gibt es im Gemeindesaal Bezirk St. Marien (Am Hasenberge 44) einen ähnlichen Vortrag, bei dem aber auch Erkennung, Behandlung und Lebensstil eine Rolle spielen.







Das Asklepios Westklinikum Hamburg informiert am 16. November (18 Uhr): „Herzinfarkt und Herzschwäche: Wie kann ich vorbeugen?“







Das Asklepios Klinikum Harburg bietet während der Herzwochen im November Dienstags und Mittwochs jeweils von 12 bis 16 Uhr unter 040 – 1818-863487 eine Telefonsprechstunde zu Herzthemen an.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren