Großzehengrundgelenksarthrose - Stadien gerechte Therapie an Beispielen

Dr. Dieter Sonntag, Oberarzt Orthopädie und Unfallchirurgie der Asklepios Klinik Lindau, stellt die Ursachen bei einem Verschleiß am Großzehengrundgelenk vor und erörtert die verschiedenen Behandlungs- und Therapiemethoden. Die Informationsveranstaltung richtet sich an Patienten, Betroffene und Interessierte und findet am Dienstag, 22. November 2016, 19 Uhr in der Asklepios Klinik Lindau im Veranstaltungsraum statt. Der Eintritt ist frei.



Der vorzeitige Verschleiß am Großzehengrundgelenk ist nach der X-Fehlstellung ( Hallux valgus ) die zweithäufigste degenerative Erkrankung des Vorfußes und führt unbehandelt zu zunehmenden funktionellen und schmerzhaften Funktionszuständen und zum Verschleiß.



Die typischen klinischen Kennzeichen der Großzehengrundgelenksarthrose sind schmerzhafte Bewegungseinschränkungen. Zur Vermeidung von Schmerzzuständen wird die normale Abrollbewegung über den Großzeh vermieden und die Belastung beim Laufen auf den Fußaußenrand verlagert. Wiederum führt die Verlagerung der Abrollkräfte auf den Fußaußenrand zu einer Zunahme der Fehlstatik und zur weiteren Mehrbelastung/Überlastung und somit zur Arthrose noch gesunder Fußabschnitte.



Am Anfang stehen zur Linderung eine Reihe von konservativen Behandlungsmethoden zur Verfügung. Mit Physiotherapie oder manueller Therapie ergänzt mit kühlenden Maßnahmen ( Quarkwickel, Salbenapplikation usw. ) sowie zusätzlicher Gabe von Schmerzmedikamenten lassen sich die Beschwerden gut lindern. Schuhsohleneinlagen mit eingearbeiteter Versteifung ( Rigidusfeder ) oder orthopädisch zugerichtetes Schuhwerk mit Abrollhilfen können weiter Schmerzen reduzieren.



Wenn aber die Schmerzzustände nicht mehr toleriert werden können und das Laufen zur Qual wird, kann der Fußchirurg mit einer Stadien gerechter angepasster operativer Behandlung weiterhelfen.



Zur Durchführung der Operation ist eine Vollnarkose/Rückenmarksnarkose nicht immer zwingend erforderlich.



Die Eingriffe können auch im sogenannten Fußblock, einer örtlichen gesetzten Betäubung am Fuß, umgesetzt werden und ermöglichen eine wenig belastende Operation auch bei älteren oder Patienten mit schweren Allgemeinerkrankungen.



Ergänzt durch eine sogenannte Schmerzkatheterbehandlung ( Betäubungsmittel wird über einen hauchdünnen Schlauch über eine Pumpe zugeführt ) können Schmerzzustände nach der Operation minimiert werden und so den Entschluss zur operativen Behandlung erheblich erleichtern.



Angst vor der Operation braucht heute kein Patient mehr zu haben.



Im Vortrag werden dem interessierten Zuhörer Gelenkglättungen ( Cheilektomie ) sowie auch weitergehende Versteifungsoperationen ( Arthrodesen ) oder gar die Möglichkeit eines Gelenkersatzes mit Prothese mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen an reichlich Bildmaterial vorgestellt und ausführlich und verständlich erläutert.



Im Anschluss an die Ausführungen des Referenten wird es ausreichend Gelegenheit für Fragen an den Experten geben.

Asklepios Klinik Lindau GmbH

Die Asklepios Klinik Lindau leistet die medizinische Grund- und Regelversorgung für Lindau und Umgebung. Das Angebot reicht von der Geburtshilfe bis zur Altersmedizin und umfasst das gesamte chirurgische Spektrum. Die Asklepios Klinik Lindau behandelt pro Jahr rund 10.000 Patienten ambulant und 6700 stationär.



Die Asklepios Klinik Lindau gehört seit 2008 zum Asklepios Konzern. Die Klinik zählt derzeit rund 300 Beschäftigte.



Asklepios ist eine der führenden und innovativsten internationalen Klinikketten.





