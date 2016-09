Auszeit-Urlaub für Frauen - Ashram Mallorca startet Crowdfunding-Projekt

Ashram Mallorca, das erste Urlaubs-Ashram für Frauen, hält für das Crowdfunding-Projekt viele günstige Early Bird Angebote und ein Gewinnspiel für alle Unterstützer bereit.



Das seit 2014 auf Mallorca bestehende erste Urlaubs-Ashram für Frauen startet erstmalig ein Crowdfunding-Projekt. Mit der Unterstützung über das Crowdfunding soll der Umzug in ein neues Landhaus mit mehr Komfort und Raum verwirklicht und finanziert werden.



Bisher wurde das Ashram, das aktuell in der Inselmitte liegt, nur in den wärmeren Monaten von April bis Oktober betrieben, da die Ashram-Finca für kältere Wintermonate nicht optimal ausgelegt ist. Da die Nachfrage auch für die Wintermonate stetig zunimmt, hat die Gründerin des Ashrams, Jacqueline Oumaida Fabian, entschieden, zum Jahreswechsel 2016/2017 in ein neues Landhaus umzuziehen. Der Ashram-Betreiberin liegt das Wohlbefinden der Gäste sehr am Herzen und möchte auch im Winter mehr Komfort bieten. Das Ashram wird dann in der Saison 2017 ganzjährig geöffnet sein. Somit können Frauen, die auf der Suche nach ihrer inneren Mitte sind, ihre Auszeit auch in den Wintermonaten genießen.



Für die Crowdfunding-Kampagne stehen viele schöne Gegenleistungen für jeden Geldbeutel bereit, die auch als ausgefallene Weihnachtsgeschenke erworben werden können. Mit günstigen „Early Bird Angeboten" kann eine Auszeit bereits ab 4 Nächten für die Saison 2017 gebucht werden. Interessierte Frauen, Freundinnen, Mütter, Töchter, sowie Lebenspartner, die ihren Frauen eine Freude bereiten möchten, können das Crowdfunding-Projekt unterstützen.



Gewinnspiel - Ein Highlight für alle Unterstützer



Jeder Unterstützer nimmt automatisch am beliebten Gewinnspiel „eat pray relax space" teil. Nach erfolgreichem Projekt-Ende findet die Auslosung noch vor Weihnachten statt. Der Gewinn beinhaltet 4 Nächte Auszeit im Wert von 459 € und ist für die Saison 2017 einlösbar.



Das Projekt kann auf der bekannten Crowdfunding-Plattform Startnext.com, in der Rubrik „Community", bis Mitte November unterstützt werden. Die Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen sind im Projekt-Blog auf Startnext.com abrufbar.



https://www.startnext.com/ashrammallorca





Über Ashram Mallorca

Ashram Mallorca - hier können Frauen ihre Seele baumeln lassen, Teil einer spirituellen Urlaubs-Gemeinschaft sein und den nötigen Raum für neue Inspirationen finden. Zu den Aktivitäten gehören aktive und stille Meditationen, Atemübungen, Wandern, Ausflüge, Mantra-Singen, gemeinsames Kochen und Gespräche zu wichtigen Lebensthemen.



