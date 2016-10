Das neue CONTOUR® NEXT ONE Blutzuckermessgerät und die CONTOUR® DIABETES App

Ascensia Diabetes Care führt das CONTOUR® NEXT ONE Blutzuckermesssystem (BZMS) in Deutschland ein und unternimmt damit einen weiteren Schritt, um die Blutzuckerselbstmessung für Menschen mit Diabetes zu verbessern. Das neue CONTOUR® NEXT ONE BZMS überträgt die gemessenen Blutzuckerwerte via Bluetooth in die CONTOUR® DIABETES App. Die Auswertung ermöglicht es dem Anwender, Muster und Trends in seinen Daten zu erkennen und so zu verstehen, wie tägliche Aktivitäten die Blutzuckerwerte beeinflussen. Die Diabetestherapie kann dann nach Bedarf individuell angepasst und verbessert werden.



Bei der Verwendung des neuen CONTOUR® NEXT ONE BZMS können sich Anwender auf eine besonders hohe Messgenauigkeit verlassen: Das BZMS ist eines der genauesten Systeme auf dem Markt und übertrifft in seiner Messgenauigkeit sogar die strengen Anforderungen der DIN EN ISO-Norm 15197:2015. Darüber hinaus hat Ascensia Diabetes Care eine neue verbesserte Stechhilfe, MICROLET® NEXT, entwickelt, die zusammen mit dem BZMS ebenfalls ab sofort erhältlich ist.



CONTOUR® NEXT ONE:





Einfache Bedienung und höchste Messgenauigkeit







Direktes Feedback zum Messwert durch smartLIGHT Farbsignal







Dank der Funktionen der CONTOUR® DIABETES App den Blutzuckerverlauf einfach besser verstehen







Ganz schön praktisch: die intelligente Nachfülloption.







Dank der intelligenten Nachfülloption können Sie noch 60 Sekunden lang erneut Blut in denselben CONTOUR® NEXT Sensor nachfüllen, wenn die erste Probenmenge zu gering war (< 0,6 μl). Diese zweite Chance bei der Blutzuckermessung hilft, Teststreifen einzusparen und ermöglicht eine schnelle Messung ohne lästiges Nachstechen. Diese ist in allen CONTOUR® NEXT Messsystemen enthalten!





Mehr Informationen zur Blutzuckerselbstkontrolle erhalten Sie im Internet unter www.diabetes.ascensia.de oder beim Ascensia Diabetes Service unter der kostenfreien Service-Hotline 0800/5088822. Alles Wissenswerte zum neuen Contour Next One BZMS sowie nützliche Anwendungsvideos zum Umgang mit dem neuen System finden Sie unter www.contournextone.de.

