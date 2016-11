.



- Am 12.01.2017 im Konzerthaus in Karlsruhe um 20:00 Uhr



- Music by: Riverdance, Celtic Tiger, Lord of the Dance, Celtic Woman, Feet of Flames, Lady Gaga, Gaelforce Dance uvm.



Mit immer neuen Ideen und der Verbindung aus Eleganz, Kraft und Leidenschaft, begeistert „Night of the Dance“ seit Jahren ein Millionenpublikum. Sie präsentieren mit ihrem neuen Programm „Irish Dance reloaded“ die besten und bekanntesten Tanzszenen des irischen Stepptanzes im Stile von Riverdance, Celtic Tiger, Lord of the Dance, Feet of Flames oder Celtic Woman kombiniert mit sensationellen Akrobatikeinlagen der südamerikanischen Artistengruppe ‘Pura Vida‘.



Der irische Stepptanz ist an diesem Abend Hauptbestandteil des 90-minütigen Programms. Dabei erlebt das Publikum live, wie sich der Rhythmus der flinken Steppbewegungen im ganzen Saal verbreitet und sich unzählige Füße absolut synchron bewegen. Unterstrichen wird der Stepptanz durch waghalsige Akrobatiknummern, die für Spannung und Begeisterung im Zuschauerraum sorgen.



Zahlreiche Preise und Auszeichnungen zieren die Vita dieses international hochkarätig besetzten Ensembles, das bei jeder Bühnenperformance durch Perfektion, Können und unglaubliche körperliche Ausdauer überzeugt.



Fantastische Körperbeherrschung, Lässigkeit im Ausdruck - trotz äußerster Präzision, großartige Eleganz und unterschiedliche Tempi zeichnen die verschiedenen Choreographien in „Night of the Dance“ aus. Dabei werden die Zuschauer in eine Sphäre zwischen Realität und Illusion, zwischen Altbekanntem und absolut Neuem entführt.



Hohe tänzerische Qualität, gepaart mit spektakulären Darbietungen, einer hervorragenden Lichtshow und rhythmischer Musik, heben die Einzigartigkeit der Tanzstile hervor und fließen zu einer glanzvollen Show zusammen!



Tickets sind 



- an allen bekannten Vorverkaufsstellen 



- im Internet unter www.nightofthedance.de und unter der ASA-Ticket-Hotline 01806-570 066 (0,20 €/Anruf*) erhältlich. (*aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise max. 0,60 €/Anruf)









