ICE Europe, 21. - 23. März 2017

Der Schweizer Hotmelt-Spezialist präsentiert auf der ICE (Stand 716, Halle A5) Klebstoffe für Sicherheitsanwendungen und Medizinalprodukte. 2016 gegründet, vereint artimelt als neues Kompetenzzentrum sämtliche Hotmelt-Aktivitäten von Collano und nolax und blickt auf 70 Jahre Klebstoffkompetenz zurück.



Im Messefokus stehen Neuentwicklungen für Haftschmelzklebstoffe, die speziell für die Selbstklebeausrüstung von Medizinalanwendungen verwendet werden, die in direktem Hautkontakt stehen. Zudem stellt artimelt Haftschmelzklebstoffe vor, die bei der Herstellung von Sicherheitsbeuteln, Sicherheitsetiketten oder Klebebändern eine zentrale Rolle spielen.



artimelt «Sicherheitsklebstoffe»



artimelt entwickelt Klebesysteme, die nicht einfach Materialien verbinden, sondern auch Zusatz- und Sicherheitsfunktionen übernehmen. Diese übergeordneten Funktionen sind fokussiert auf Schutz vor Schmutz, Verwechslung, Manipulation, Fälschung, Identifikation, Information, Kommunikation oder Deklaration. Zum Beispiel farbige Klebstoffe, die Sicherheit geben, indem sie zeigen, wo sie sich befinden, z.B. bei Produktkennzeichnung, Etiketten und Klebebändern. Und Klebstoffe für High-Tech-Etiketten, die sichtbare oder unsichtbare Informationen transportieren, Signale senden und mit Geräten kommunizieren.



Oder Haftschmelzklebstoffe mit integriertem Kältefarbindikator für Verschlüsse von Sicherheitsbeuteln oder Sicherheitsetiketten, welche bei Manipulationen mit Kälte die Farbe sichtbar ändern.



Balsam für die Haut



Speziell bei sensitiver Haut, wie beispielsweise bei Babys, Kindern und älteren Menschen, sind die Anforderungen an Pflaster, Klebebandagen, Klebebänder oder Katheterfixierungen hoch. Diese Produkte müssen so lange wie nötig sicher auf der Haut kleben und anschliessend möglichst schonend, schmerz- und rückstandslos entfernt werden können. artimelt hat Haftschmelzklebstoffe für die sensitive Haut entwickelt, welche diese Anforderungen erfüllen und zudem umweltfreundlich, biokompatibel und sterilisationsbeständig sind.

artimelt AG

artimelt bietet ein breites Spektrum an Schmelzklebstoffen – vom ablösbaren selbstklebenden Haftklebstoff über strahlenhärtende Systeme bis hin zu hitzeaktivierbaren Klebstoffen. artimelt ist weltweit tätig und bedient die Märkte Medical, Label, Tape, Packaging, Graphics, Security und Building.



