"Jeder rettet einen Afrikaner" von Ingrid Lausund

BENEFIZ zeigt uns eine bunte Gruppe, ein offenbar zufällig zusammengewürfelter Personen, die einzig durch ihr Engagement für Afrika geeint scheinen. Man trifft sich zur Probe eines Benefizabends. Zu Beginn noch voller Vorfreude und Tatendrang – angesichts der gemeinsamen guten Sache. Dann jedoch wird den Protagonisten schnell klar, dass ihre Motive und Auffassungen unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie müssen sich den vorgefassten Meinungen ihrer Mitstreiter stellen und auch die eigene Einstellung kritisch hinterfragen. Und schon ist das gesamte Projekt gefährdet! Gelingt es ihnen, einen Konsens zu finden, sich ihrer Gemeinsamkeiten zu besinnen? Der Zuschauer darf gespannt sein…



BENEFIZ erörtert die Hintergründe von Mitgefühl und (Zwischen-)Menschlichkeit. Schonungslos werden die Mechanismen aufgedeckt, die es uns erlauben, eigennützige Motive in den Mantel der Barmherzigkeit zu kleiden – der Mensch wird als Egoist entlarvt. Dennoch: Bei aller Häme und Trübsal besteht Hoffnung. Mit bestechender Logik und großem Einfühlungsvermögen zeigt uns Ingrid Lausund die Fehler auf, die unserem Wertesystem innewohnen.



Und plötzlich erscheint alles ganz leicht. Man kann erahnen, dass der Wille zu helfen im Kern des Menschseins selbst liegt und befreit werden möchte.



Das ArtikultTheater bleibt seiner Tradition treu – das Ensemble lässt sein Publikum lachen und weinen zugleich. Es stellt sich die Frage: Wann ist man ein guter Mensch? Und sollte man das überhaupt sein? Ist Güte eine Schwäche? In einer Zeit, in der schlechte Nachrichten an der Tagesordnung sind, in der das Fernsehen umfassend und doch entfremdend informiert, da kann Theater Grenzen überwinden und Nähe schaffen. Manchmal braucht es nur einen kleinen Schubs in die richtige Richtung…



Ein Stück über dich und mich, über die Deutschen und Europäer. Und ein Stück über Afrika. Eigentlich ein Stück über den Menschen selbst.



Die Autorin



Ingrid Lausund (geboren 1965 in Ingolstadt) arbeitet als Theaterautorin und Regisseurin. Unter dem Pseudonym Mizzi Meyer ist sie auch als Drehbuchautorin tätig; sie erhielt 2012 und 2013 den Grimme-Preis. Lausund studierte Schauspiel und Regie an der Theaterakademie in Ulm.



Ein erstes Engagement folgte am Theater Ravensburg, wo sie eine Reihe auch eigener Stücke inszenierte. Danach war sie Hausautorin und Regisseurin am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, arbeitete auch am Schauspiel Köln. Dazu kamen Gastprofessuren am Mozarteum in Salzburg, der Folkwang-Schule in Essen und der HdK in Berlin.



BENEFIZ gehört mit „Hysterikon“ und „Bandscheibenvorfall“ zu ihren erfolgreichsten Theaterstücken.



Die Premiere von „BENEFIZ – Jeder rettet einen Afrikaner“ geht am Freitag, 10. Februar 2017 im Kulturzentrum 2411 über die Bühne. Karten gibt es unter www.stadtteilkultur2411.de oder telefonisch unter 089-89059425.



Weitere Informationen unter https://artikulttheater.de/benefiz



Darsteller: Alia Groschupf, Thomas Linde, Isabell Magath, Katrin Thomaschewski, Reinhard Wespel



Regieassistenz: Anne Liehmann



Regie: Petra Behcet

ArtikultTheater e.V.

Es begann mit einem Theaterworkshop am Münchner Galli-Institut: Am 1. Februar 1997 ging dort das Projekt "Odysseus" über die Bühne. Aus dieser Zusammenarbeit heraus gründeten die Teilnehmer am 23. Mai 1997 die gleichnamige Theatergruppe Odysseus, die dann als ArtikultTheater am 23. April 1999 mit "Odysseus - oder die Götter proben wieder" die erste Premiere feierte. Seitdem überzeugt das ArtikultTheater sein Publikum mit professionellen Produktionen, die so vielschichtig sind wie die Gesellschaft selbst.

