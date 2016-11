A.R.T. mit neuem Tuning Programm für S-Klasse

Der Nürnberger Automobilveredler für Premium Fahrzeuge A.R.T. hat seit November 2016 für die S-Klasse W222 von Mercedes-Benz ein komplettes Tuning Paket im Angebot. Das umfangreiche Programm mit dem Namen "A.R.T. LS" beinhaltet Komponenten für die optische und aerodynamische Aufwertung des Exterieurs: eine Frontlippe mit Luftschächten links und rechts, ein Satz Seitenschweller, ein Heckdiffusor, zwei Auspuff Blenden mit GUNPOWDER Oberfläche, ein Heckspoiler und ein Dachspoiler. Alles trägt wie immer die unverkennbare, stilsichere Handschrift der A.R.T. Designer aus Nürnberg. Mit dem Tuning Programm "A.R.T. LS" lässt sich mit klassischem Understatement die Individualität des Fahrzeuges wirkungsvoll betonen, ohne den noblen Charakter des Basisfahrzeuges aus den Augen zu verlieren.



Aus dem Katalog der A.R.T. PREMIUM WHEELS ist für das hochpreisige Daimler Fahrzeug die gegossene Leichtmetallfelge monoART4 in 20 Zoll mit der Oberflächenbeschichtung GUNPOWDER und der Bereifung 255/35R20 97Y vorgeschlagen.



Für die weitere Vollendung der MB S-Klasse bietet A.R.T. Interieur Komponenten aus Leder, Alcantara und Karbon in gewohnter Meisterqualität.



A.R.T. Leistungssteigerungen für Diesel Aggregate, diverse komfortregulierende A.R.T. Fahrwerke, leistungsverstärkte A.R.T. Bremsanlagen und soundige A.R.T. Sport Abgasanlagen optimieren die Fahrfunktionen entsprechend den Wünschen anspruchsvoller Fahrer. Hochwertige Elemente für die Kennzeichnung am Fahrzeug krönen jeden A.R.T. Umbau mit den Insignien des Nürnberger Tuners. Weitere Informationen in unserem Web: www.art-tuning.de

A.R.T. tuning gmbh

Die Firma A.R.T. tuning GmbH wurde 1986 in Nürnberg gegründet und wird seitdem durch den Geschäftsführer Imre Arva geleitet. Das Unternehmen ist führend auf dem Markt der Veredelung von Premium Fahrzeugen, insbesondere der großen SUVs. Neben den Fahrzeugreihen G, GL, GLE, GLS, S, VIANO und V‐Klasse der Marke Mercedes‐Benz werden auch Porsche Cayenne 958, Range Rover Vogue und BMW X5 F15 durch komplette Umbaupakete veredelt, mit Aerodynamik Komponenten, Abgasanlagen, Interieur in Leder und Alcantara, Sonderumbauten, Lichtsystemen, Businessequipments und PREMIUM WHEEL Leichtmetallfelgen in Schmiede‐ oder Guss Technologie. Die Vermarktung der Produkte erfolgt weltweit, maßgeblich in Japan, China, Russland, USA, UAE und natürlich in Deutschland.



