Team Deutschland ist Schneefussball-Weltmeister 2017

An der 7. inoffiziellen Schneefussball-WM holt Deutschland zum vierten Mal den Titel. Das Arosa IceSnowFootball präsentierte packende Spiele und tolle Actionszenen. Spieler und Zuschauer genossen das herrliche Bergwetter in Arosa.



„Tolle Spiele, Spektakel, das wollen wir hier sehen“, kündigte Speaker Dani Wyler zu Beginn der inoffiziellen Schneefussball-WM an. Und die Teams hielten Wort: Das Turnier startete mit einem spannenden Duell zwischen der Schweiz und Deutschland, welches in einem Unentschieden endete. Im Anschluss spielte das Global United FC All Stars-Team zum ersten Mal mit Trainer Otto Rehhagel; trotz dem engagierten Coaching unterlagen die internationalen Spieler den Niederlanden knapp mit 4:5. Auf die Niederlage angesprochen, meint Otto Rehhagel: „Wir spielen ja hier nur zum Spass. Aber man merkt doch, dass alle gewinnen wollen“. Als geheimer Favorit sah er das Team Deutschland: „Die Deutschen haben eine starke Mannschaft, mit einigen jungen Spielern, damit haben sie gute Chancen.“ Die weiteren Partien zeichneten sich durch viele Tore aus, bis zum Ende des Turniers wurden 77 Tore geschossen. Der Schweiz gelang nach dem Unentschieden und zwei Siegen als erstem Team der Einzug ins Finale. Beim letzten Spiel der Vorrunde trafen Deutschland und die Niederlande aufeinander, auch dies ein sehr dynamisches Spiel mit vielen Toren: Deutschland siegte schliesslich knapp mit 7:6 gegen die Oranje. Damit standen sich die Schweiz und Deutschland im Final gegenüber. Beide brannten auf den Titel – für Deutschland wäre es der vierte, die Schweiz würde nach 2013 und 2015 zum dritten Mal den Pokal holen. Die Final-Partie war hochspannend, lange stand es 3:3 und es roch nach Penalty-Schiessen. „Das ist ein würdiger Final, mit einem ausgegeglichenen Spiel“, kommentierte ein begeisterter Dani Wyler in der sehr gut besuchten Event-Arena. Dann drehten die Deutschen aber noch einmal so richtig auf und kurz vor dem Schlusspfiff schoss Cacau das Team Deutschland mit dem 6:4 zum Sieg. Es war das zehnte Tor von Cacau, der dank seiner grossartigen Leistung als Torschützenkönig aus dem Turnier geht. Für Deutschland bedeutet dies der vierte inoffizielle Schneefussball-Weltmeister-Titel. Zu der Siegerhymne „We are the champions“ liessen sie sich auf dem Balkon der offenen Eis- und Schnee-Arena feiern. Das Arosa IceSnowFootball wird traditionellerweise mit einem Gala-Dinner abgeschlossen, dieses Mal wird es anlässlich des Dinners einen ganz speziellen Leckerbissen geben: Der ehemalige deutsche Fussballspieler Andreas Görlitz heizt zusammen mit seiner Band Room77 den Gästen beim Apéro ein. Danach wird das Arosa Kulm Hotel die Spieler, Sponsoren und geladenen Gästen mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen. Bevor es dann zur After-IceSnowFootball-Party in den legendären Kursaal von Arosa geht, zieht der bekannte Schweizer Humorist Bänz Friedli ein amüsantes Fazit. Nach dem Event ist vor dem Event, vom 11.-12. Januar 2018 findet das 8. Arosa IceSnowFootball statt - Termin vormerken und ab jetzt Vorfreude auf die nächste inoffizielle Schneefussball-WM geniessen! Einen Rückblick auf den vergangenen Event zeigt der Teleclub in einem 24minütigen Magazin, welches an den folgenden Daten ausgestrahlt wird: Donnerstag, 2. Februar 2017 um 17.00 Uhr Freitag, 3. Februar 2017 um 17.00 Uhr Sonntag, 5. Febraur 2017 um 12.00 Uhr



Resultate



Schweiz – Deutschland 3:3

Niederlande – Global United FC All-Stars 5:4

Global United FC All-Stars – Deutschland 5:10

Niederlande – Schweiz 3:8

Schweiz – Global United FC All-Stars 8:5

Deutschland – Niederlande 7:6

Schweiz – Deutschland 4:6



Rangliste



1. Deutschland

2. Schweiz

3. Niederland

4. Global United FC All-Stars



Torschützenkönig



Cacau (DE) 10 Tore

Benjamin Huggel (CH) 7 Tore

David Degen (CH) / Mario Basler (DE) / Paulo Sergio (BRA) 5 Tore





