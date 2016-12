Preisgekrönte Künstler und hochkarätige (Talk-)Gäste

Morgen Donnerstag startet das 25. Arosa Humor-Festival mit einem vielseitigen Jubiläums-Programm. Von den bekannten Schweizer Künstlern sticht so mancher ins Auge, aber eine Frau hebt sich dank einem kürzlich gewonnen Preis besonders ab.



Die Macher des Arosa Humor-Festival sind stolz, eine aktuelle Preisträgerin des renommierten Radio-Kabarettpreises „Salzburger Stier“ im diesjährigen Programm präsentieren zu können. „Hazel Brugger ist nicht nur eine famose Wortakrobatin und feinsinnige Poetin, sie ist ein Geschenk für die Schweizer Humorszene. Dass sie mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet wurde, ist für uns allerdings keine grosse Überraschung, schliesslich haben wir ihr Talent ja schon vor Jahren erkannt und sie für unser Festival gebucht“, lacht Festival-Direktor Frank Baumann. Vor fünf Jahren hat Viktor Giacobbo zusammen mit Mike Müller seinen „Late Service Public“ direkt aus Arosa in die Schweizer Stuben gesendet, dieses Jahr kommt er alleine nach Arosa – oder eben doch nicht ganz. In der Humorhalle wird Giacobbo die Bühne für eine unterhaltsame Interviewrunde nutzen, der Freestyle-Talkshow stellen sich SVP-Nationalrat Roger Köppel, die SRF-Sportmoderatorin Steffi Buchli und Slam-Poetin Hazel Brugger. Man darf auf einen wortreichen Schlagabtausch zwischen Giacobbo und seinen illustren Gästen gespannt sein! Für die Show vom abtretenden Humor-Aushängeschild des SRF gibt es über die offiziellen Verkaufskanäle noch Tickets. Das Arosa Humor-Festival startet am Donnerstag, 8. Dezember 2016 mit einem ersten Highlight: Die Jubiläumsshow, welche vor Ort aufgenommen und am 17. Dezember auf SRF1 gezeigt wird, bietet einen Rückblick auf 25 Jahre Arosa Humor-Festival. Moderatorin Sandra Studer begrüsst Schweizer Humor-Grössen wir Jürg Randegger von Cabaret Rotstift, Nadja Sieger von Ursus&Nadeschkin und viele andere mehr. Letzte Tickets für die Jubiläumsshow sind erhältlich unter www.ticketcorner.ch.Interessante Künstler sorgen für spannende Zuschauer: Das Arosa Humor-Festival darf dieses Jahr unter anderem den französischen Botschafter René Roudaut begrüssen und auch der neu-gewählte Swiss Olympic- und Nationalratspräsident Jürg Stahl wird den lustigsten Event in den Bündner Bergen besuchen. Der Blick auf das Festival-Programm und auf die Gästeliste zeigt auf, dass sich das Arosa Humor-Festival nicht nur zu einem Fixpunkt im Kalender von den über 15‘000 jährlichen Zuschauern, sondern auch von so manchem prominenten Schweizer entwickelt hat.



Programm



Das vollständige Programm des 25. Arosa Humor-Festival finden Sie hier.

