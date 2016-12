Die weltbesten Ski Cross-Athleten kommen nach Arosa Lenzerheide

Diese Woche starten die Ski Cross-Fahrer im Rahmen der Cross Alps Tour in die neue Weltcup-Saison. Die Tour macht in vier verschiedenen Destinationen in vier Ländern Halt. Der nächste Stopp nach Val Thorens (FRA) ist Arosa Lenzerheide am 13. Dezember, wo erstmals im Ski Cross Weltcup ein Nacht-Sprintrennen stattfindet. Im Anschluss an die Finals gibt die Bündner Rapcrew Breitbild ein open-air Konzert. Die spektakuläre Sportart Ski Cross sprüht nur so vor Energie und Adrenalin: In Heats mit vier Fahrern jagen die Athletinnen und Athleten einen Kurs gespickt mit Sprüngen und Steilwandkurven hinunter, ohne jegliche Scheu vor Körperkontakt. Frisch und aufregend, so will sich auch die neue Cross Alps Tour präsentieren, welche angelehnt ans Konzept der Vierschanzentournee und der Tour de Ski ins Leben gerufen wurde. Den Auftakt zur Tour macht Val Thorens in den französischen Alpen, wo am Freitag, 9. Dezember die Rennen gefahren werden. Anschliessend bewegt sich der gesamte Ski Cross-Tross mit knapp 100 Athleten und ebenso vielen Betreuern über 620 Kilometer nach Arosa, wo am kommenden Montag die ersten Trainings auf der Sprint-Strecke am Emsla-Hang absolviert werden. Die besten 4 Frauen und 8 Herren der Qualifikation des Abends dürfen tags darauf ab 17.45 Uhr bei der Public Heat Selection ihre Gegner für den ersten Heat – eine Finesse, welche den ohnehin schon spektakulären Rennläufen eine zusätzliche taktische Note verleiht. So kann zum Beispiel verhindert werden, dass zwei Top-Fahrer der gleichen Nation im ersten Lauf aufeinander treffen und die Athleten können ihrem härtesten Konkurrenten erst einmal aus dem Weg gehen – oder ihn eben gleich im ersten Heat eliminieren.



Adrenalin, Show und Party-Stimmung



Die Finals auf der Sprintstrecke vom Bergkirchli zur Kulmwiese starten kurz nach 20.00 Uhr im Licht der Scheinwerfer – eine Premiere. Die Besucher an der knapp 500 Meter langen Strecke dürfen sich damit auf noch beeindruckendere Rennen und eine einmalige Stimmung gefasst machen. Für Verpflegung ist dank verschiedenen Ess- und Getränkeständen von lokalen Anbietern gesorgt. Im Anschluss an die Preisverleihung im Zielgelände spielt die Bündner Rapcrew Breitbild ein open-air Konzert und wird den Zuschauern mit alten und neuen Hits so richtig einheizen. Der Eintritt zu den Rennen und dem Konzert in Arosa ist kostenlos. Wer nicht live vor Ort sein kann, schaut den Event live auf SRF zwei.



Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Swiss Volunteers



Auch in diesem Jahr darf das Organisationskomitee des Audi FIS Ski Cross World Cup Arosa Lenzerheide wieder auf die Unterstützung der zahlreichen freiwilligen Helfer von Swiss Volunteers zählen. Nur dank der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Swiss Volunteers und weiteren unterstützenden Händen ist es möglich, einen Grossevent wie diesen erfolgreich durchzuführen. Swiss Volunteers bietet Personen, die sich gerne ehrenamtlich im Schweizer Sport engagieren möchten, eine Plattform und die Helfer profitieren von attraktiven Angeboten und einem starken Netzwerk mit Gleichgesinnten.



Programm Audi FIS Ski Cross World Cup Arosa Lenzerheide



Montag, 12. Dezember

15.30 – 17.00 Uhr Training Ladies + Men

17.30 – 18.00 Uhr Qualifikation Ladies

18.15 – 19.00 Uhr Qualifikation Men



Dienstag, 13. Dezember

16.30 – 17.00 Uhr Training Men + Ladies

17.45 – 18.30 Uhr Public Heat Selection

20.05 – 20.59 Uhr Final Round

21.04 – 21.14 Uhr Preisverleihung

Anschliessend Konzert von Breitbild

23.03 Uhr Extrazug von Arosa nach Chur

