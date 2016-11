Die Jubiläumsshow des Arosa Humor-Festivals

In wenigen Wochen startet das 25. Arosa Humor-Festival. Das Jubiläumsprogramm verspricht viele unterhaltsame Momente mit allem, was Rang und Namen in der Schweizer Humor-Szene hat. Ein ganz besonderes Highlight ist die Jubiläumsshow, welche im Festival-Zelt aufgezeichnet und auf SRF 1 ausgestrahlt wird.



Marco Rima, Claudio Zuccolini, Stiller Has, Gardi Hutter und viele mehr: Zum 25-Jahre-Jubiläum des Arosa Humor-Festival gibt sich die Schweizer Humor-Szene ein Stelldichein. Während 11 Tagen geniessen die Zuschauer lustige Shows im legendären Zirkuszelt bei der Tschuggenhütte oder auf den charmanten Kleinbühnen im Dorf.



25 Jahre Arosa Humor-Festival mit Sandra Studer



Dank der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Schweizer Radio und Fernsehen und dem Arosa Humor-Festival wird den Gästen zum Festival-Auftakt ein besonderer Leckerbissen geboten: Am Donnerstag, 8. Dezember 2016 um 17.30 Uhr findet die exklusive Jubiläumsshow „25 Jahre Arosa Humor-Festival“ statt. Die Fernsehmoderatorin Sandra Studer führt durch den Abend und begrüsst neben den bisherigen Festivaldirektoren auch verschiedene Kabarettisten, welche in den vergangenen Jahren in Arosa aufgetreten sind. Es gibt ein Wiedersehen mit Jürg Randegger von Cabaret Rotstift, mit Nadia Sieger von Ursus und Nadeschkin, mit Michael Elsener, Oropax, Rob Spence, Marco Rima, Stéphanie Berger und anderen mehr. Auf Grossleinwänden werden Rückblenden auf die Arosa Humor-Festival-Geschichte abgespielt. Die Jubiläumsshow verspricht ein nostalgisches Schwelgen in Erinnerungen an 25 Jahre Arosa Humor-Festival, gleichzeitig lachen sich die Zuschauer dank den lustigen Kurz-Auftritten auf der Bühne ins Hier und Jetzt zurück. Die Jubiläumsshow ermöglicht dem Publikum zudem einen ganz exklusiven Blick hinter die Kulissen einer TV-Produktion: Die Eröffnungsvorstellung im Humor-Festival-Zelt wird von Schweizer Radio und Fernsehen aufgezeichnet und am 17. Dezember auf SRF 1 ausgestrahlt. Tickets für die Jubiläumsshow sind unter www.ticketcorner.ch erhältlich.



Publikums-Voting



Schweizer Radio und Fernsehen hat ein Online-Voting lanciert, bei dem der „Best Act Arosa“ gewählt werden kann. Die zehn erfolgreichsten Auftritte der vergangenen 25 Jahre Arosa Humor-Festival wurden durch eine Jury für das Voting nominiert. Unter dem Link srf.ch/arosahumorfestival können Humor-Festival-Fans für ihren Lieblingskünstler voten. Der Gewinner des Votings und damit der „Best Act Arosa“ wird in der Sendung vom 17. Dezember 2016 bekannt gegeben, während der Sendung wird zudem im Rahmen eines Tippspiels ein Ferienaufenthalt in Arosa verlost – mitspielen lohnt sich!



Jubiläums-Programm



Das Programm des 25. Arosa Humor-Festival finden Sie hier.

