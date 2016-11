Auszeichnung und Bestätigung für die Event-Strategie von Arosa

Arosa Tourismus erhält einen Milestone, den wichtigsten Tourismuspreis der Schweiz. Ausgezeichnet wird die Event-Strategie, welche Arosa seit vielen Jahren konsequent verfolgt. Pascal Jenny und sein Team sehen den Milestone als Motivation, diesen Weg weiter zu gehen und weitere einzigartige Events umzusetzen.



Der Milestone 2016 in der Kategorie „Innovation“ geht an die Destination Arosa. Die siebenköpfige Jury hat damit eine umfassende und sehr bewusst gelebte Strategie von Arosa Tourismus ausgezeichnet. Überzeugt hat vor allem die Nachhaltigkeit und Vielseitigkeit der Arosa Events. Neben einem bekannten Arosa Humor-Festival hat z.B. der C-Level-Eventbereich mindestens genauso viel Gewicht. So sprechen Events wie z.B. die CEO Olympiade, das Handball Unternehmerforum, der Swiss Management Run die Entscheider aus der Wirtschaft nicht nur zur Teilnahme an. Vielmehr bauen die Teilnehmenden eine Beziehung zu Arosa auf und werden in vielen Fällen mit ihren Firmen oder Familien zu begeisterten Arosa-Gästen und generieren auch Jahre nach der Teilnahme Wertschöpfung in der Ferienregion.



Der bereits gestartete Event-Ausbau als Ferienregion Arosa Lenzerheide – mit zwei neuen, geplanten Events „über den Berg“ (Märchen- und Geschichtenfestival „Klapperlapapp“ und Mundart-Festival) – erhält durch den Gewinn vom „Milestone“ weiter Rückenwind.



Tourismusdirektor Pascal Jenny ist vor allem stolz auf die Konsequenz in den Arosa Aktivitäten: „Wir haben uns von einer klassischen Tourismusorganisation zu einem Event-Team mit Tourismus-Kompetenz entwickelt. Das ist sicherlich der zentrale Erfolgsfaktor in unseren Bemühungen rund um Event-Kreation, -Umsetzung und -Akquise. Schön, dass unsere Strategie, welche wir seit bald 9 Jahren konsequent verfolgen, nun in der Tourismusschweiz ausgezeichnet wurde“.



Erfreulich sind auch die nackten Zahlen der Sommersaison 2016. Die Hotellerie hat vor allem dank der Eventdichte (z.B. dem internationalen Walsertreffen) rund 4% Logiernächte gegenüber Vorjahr zugelegt und dies trotz weniger zur Verfügung stehenden Zimmer wegen Hotel Um- und Neubauten.

