Arosa verwandelt sich für drei Tage in ein Walserdörfji

Erstmals seit 1971 in Klosters und 1989 in Davos findet das Internationale Walsertreffen wieder in Graubünden statt. Nach mehrjähriger Vorbereitung freut sich Arosa auf rund 1500 Walserinnen und Walser, welche vom Freitag, 16. bis Sonntag, 18. September 2016 ihre Tradition im Schanfigg aufleben lassen.



Bereits 2013 hatte Arosa den Zuschlag für die Austragung des 19. Internationalen Walsertreffens erhalten, für welche die Feriendestination sich zusammen mit der Walservereinigung Graubünden beworben hatte. Viel Zeit und Arbeit wurde vom OK und zahlreichen freiwilligen Helfern aus der Region in die Vorbereitung des Festes gesteckt, welches am Freitag, 16. September eingeläutet wurde.



"Nach drei Jahre Vorbereitungszeit konnte das Internationale Walsertreffen in Arosa nun endlich eröffnet werden. Schon am ersten Abend spürte man im Walserdörfji diese spezielle Atmosphäre und wir freuen uns ausserordentlich auf die nächsten Highlights wie der Walserabend und den Festumzug am Sonntag", sagte ein einerseits erleichterter und andererseits vorfreudiger Roland Schuler, OK-Mitglied Walsertreffen 2016 und Leiter Events bei Arosa Tourismus.



Anstossen auf Herkunft und Tradition



Das Walserdörfji gleich beim Obersee in Arosa füllte sich am Freitagabend sowohl mit Walserinnen und Walsern als auch mit Einheimischen und Vertretern aus der Politik. Unter anderem vor Ort waren die Nationalrätin Silva Semadeni und diverse Parlamentarier aus Arosa. Sie genossen das Gespräch mit den Teilnehmern des Walsertreffens aus der Schweiz, Österreich, Liechtenstein oder Italien sowie die musikalische Unterhaltung, für welche die lokale Musikkapelle Butzerin und die Kapelle 7027 sorgten.



Nach der offiziellen Begrüssung durch Lorenzo Schmid, Gemeindepräsident Arosa, wandten OK-Präsident Jann Butzerin und Richard Lehner, Präsident der Internationalen Vereinigung für Walsertum, ihr Wort an die Anwesenden und eröffneten das 19. Internationale Walsertreffen in Arosa. Walserinnen und Walser in den traditionellen Trachten stiessen anschliessend im durch lokale Gastgeber bewirtschafteten Walserdörfji auf ihre Herkunft an.



Vielseitiges Programm über das ganze Wochenende



Am Samstag, 17. September 2016 laden diverse Programmpunkte in Arosa, Langwies, Peist und Tschiertschen-Praden zum Erkunden der Walserkultur ein. So lesen zum Beispiel in der Schule Langwies Schüler Aufsätze von früher und heute vor, in Peist werden die Kühe "van Alp ga" (Alp-Abzug) und diverse Wanderungen führen in die Walsersiedlungen des Schanfiggs. Im Walserdörfji wird man das ganze Wochenende über von verschiedenen Ausstellern aus der Region begrüsst. Ein grosses Highlight steht am Samstagabend in der Eventhalle an, wenn zum Walserabend mit anschliessender "Lusi" im Walserdörfji geladen wird.



Für einen farbenprächtigen Schlusspunkt sorgt am Sonntag ab 12.30 Uhr der Festumzug durch Arosa, der von Georg Jäger und Karin Niederberger moderiert wird. Neben verschiedenen Musikkapellen darf man sich vor allem auf die bunten Trachten der Walsergruppen aus der ganzen Alpenregion freuen.

