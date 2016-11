Die 80s waren eine schillernde Zeit. Ab dem 7. September trifft in der neuen Wintergarten-Show RELAX! atemberaubende Akrobatik auf den Sound der 80er Jahre, begleitet von einer furiosen Live-Band und grandiosen Sängern. Alive and Kicking! Musikalisch inspirierte Top-Artisten erwecken immer neue Bilder zum Leben - und Erinnerungen an der Deutschen liebstes Jahrzehnt.



Karten für RELAX! 80´s Hits & Acrobatics vom 07. September 2016 bis 19. Februar 2017 im Wintergarten Varieté Berlin gibt es ab 32 € (zzgl. 10 % VVK- und 2 € Systemgebühren) unter Telefon: 030-588 433 oder zum bequemen Selberdrucken zu Hause unter www.wintergarten-berlin.de sowie an den bekannten Vorverkaufskassen.



„Like a Virgin" - und mit Sexappeal - tanzt Geraldine mit ihren Neon-Hula-Hoops über die Bühne, und die Girls von Threestyle „just want to have fun", ganz in Ekstase, mit sagenhaft präziser Hand-auf-Handakrobatik. Wow! „What a Feeling"! Süße Erinnerungen kommen und gehen. „Sweet Dreams" werden sichtbar, ein Sänger wird zum „Slave to the Rhythm", und halbe Menschen moven zu elektronischen Sounds, während ganze Menschen „In the Air tonight‘" durch den Bühnenhimmel fliegen. Der Kopf schwirrt; was haben wir damals getanzt!



Wenn es Jahrzehnte gibt, die die Musik revolutionieren konnten - die 80er Jahre gehören mit Sicherheit dazu. Das Feelgood-Jahrzehnt war geprägt von ersten Musik-Videos, Synthesizer-Musik und der Einführung der CD. Italo-Disco hatte eine nie wiederkehrende Blütezeit, Wave und Synthie Pop waren geboren, und HipHop bzw. Oldschool Rap und in den späten 80ern dann House und Acid House gingen daraus hervor. Mitte der 80er rückte der Disco-Funk vorübergehend in den Hintergrund und musste dem R’n‘B bzw. dem New Jack Swing Platz machen. Den 80‘s verdanken wir Künstler wie Michael Jackson, Depeche Mode, Falco oder Madonna. Dazu Outfits in schrillen Neonfarben und Frisuren, die einem heute die Haare zu Berge stehen lassen.



Berlins heißester Rock-Schuppen der 80er Jahre war das Quartier Latin – der heutige Wintergarten! Dort an der Potsdamer Straße gaben sich Nina Hagen, die Scorpions, Udo Lindenberg und Herbert Grönemeyer die Klinke in die Hand, ebenso wie die Puhdys, Karat, Pankow, Silly & Co. Das Haus ist vollgesogen mit der kreativen Energie der populärsten Künstler der damaligen Zeit. „Relax!" atmet diese Energie tief ein und setzt sie in eine musik- und bildgewaltige Show um:



Auf der Bühne trifft sich eine bunte Truppe aus Musikern, Sängern und Artisten. Seit einiger Zeit basteln sie schon an einer neuen digitalen Plattform: Liederando.de lautet der Arbeitstitel; eine Art „Wünsch Dir Deinen Song", cool inszeniert und Live on Stage. Mit internationalen Akrobaten werden passende Choreografien entwickelt, und an der Vermarktung getüftelt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Es herrscht Startup-Stimmung, inspiriert sowohl durch Andy Warhols legendäre Factory in New York, in der sich bildende Künstler, Musiker, Schauspieler und Selbstdarsteller trafen, als auch durch Steve Jobs Garage im Silicon Valley, in der die Vision eines Personal Computers entstand, der den Musikmarkt und die Mobilfunkbranche umkrempeln sollte. Heutzutage startet eine digitale Plattform nach der anderen, virtuelle Realitäten werden per Spracheingabe gesteuert, und man tummelt sich in 360-Grad-Welten. Dabei will auch das Team von „Relax!" mitmischen und kreiert einzigartige Entertainment-Momente.



„Let’s Dance" im Wintergarten zu „Relax!" - 80´s Hits & Acrobatics, zum Soundtrack einer ganzen Generation. Von Analog zu Digital, von Factory zu Techno. Elektrisierend und einmalig in Deutschland. Relax! Please do it!

