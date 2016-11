Wenn die Tage merklich kürzer, die Nächte spürbar kälter und die Lichter in den Fenstern bunter und bunter werden, hat uns der Advent wieder erreicht.



Doch, was wäre die Vorweihnachtszeit ohne Märchenzeit im Wintergarten! Pünktlich zu den besinnlichsten Wochen des Jahres, bringt das Wintergarten Varieté - zusammen mit dem Berliner Kinderzirkus CABUWAZI-Springling und den 27. Berliner Märchentagen - in diesem Winter zum 20. Male wieder seine bei Klein und Groß beliebte Familien-Veranstaltungsreihe „Zimt & Zauber“ auf die Bühne.



Mit „Die Schneekönigin ... und die Suche nach dem kleinen Glück“ werden im zauberhaften Varieté-Ambiente Träume wahr.



Wo wohnt eigentlich das Nordlicht und gibt es die Schneekönigin wirklich? Kommt mit und unternehmt eine abenteuerliche Reise, in der Anna versucht, ihren Freund Kai aus dem Eisschloss der Schneekönigin zu befreien, wo er gefangen gehalten wird. Über ein Jahr lang muss Anna durch die Welt reisen und dabei viele Hindernisse überwinden, um den richtigen Weg zum Eisschloss am kalten Nordpol zu finden.



Dabei muss sie schwierige Aufgaben lösen, wird in die Irre geführt und lernt aber auch Wesen kennen, die ihr helfen – wie z.B. die kleine Schneefrau Olivia, die Anna auf ihrer Reise begleitet. Songs mit Ohrwurmgarantie, eine packende Geschichte, magische Momente und – wie jedes Jahr – über 30 Nachwuchsartisten vom Kinderzirkus CABUWAZI-Springling machen diese Varieté-Show zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.



Bestaunt Akrobaten, die sich selbst übereinander in die Höhe stapeln, Balancen auf Eiskugeln, atemberaubende Luftartistik und rollende Riesenräder live auf der Bühne. Eine Wintershow der besonderen Art!

Willkommen am Nordpol und hereinspaziert ins glitzernde Eisschloss der Schneekönigin.









