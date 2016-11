Berlinerinnen bauen Brücken

Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde heute der Presse, Fraueninitiativen und Interessierten die Webseite www.womens-welcome-bridge.de auf der Van Loon im Urbanhafen vorgestellt. WOMEN'S WELCOME BRIDGE bringt Berlinerinnen, geflüchtete Frauen und Fraueninitiativen zusammen und bietet ihnen die Möglichkeit, schnell und einfach Angebote und Gesuche einzustellen. Fraueninitiativen können über ihre Beratungs-, Bildungsund Freizeitangebote informieren. Frauen kommen so in Kontakt miteinander, begegnen und unterstützen sich, lernen voneinander und leben miteinander. WOMEN'S WELCOME BRIDGE eröffnet geflüchteten Frauen die Chance, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.



Das Projekt wurde von der Geschäftsstelle Gleichstellung der Senatsverwaltung für Frauen initiiert. Anlass war die Erfahrung, dass zahlreiche ehrenamtliche Angebote die geflüchteten Frauen nicht erreichen. Dr. Gabriele Kämper, Leiterin der Geschäftsstelle Gleichstellung: "Wir möchten mit dem Angebot speziell die Bedürfnisse der geflüchteten Frauen in den Blick nehmen. Ehrenamtlich engagierte Berlinerinnen bekommen die Möglichkeit, sich ganz gezielt für andere Frauen zu engagieren. Einrichtungen und Initiativen zeigt WOMEN'S WELCOME BRIDGE einen einfachen Weg auf, Unterstützung für die Bedarfe geflüchteter Frauen zu finden. Dabei ist es uns besonders wichtig, dass die Seite sicher, einfach zu nutzen, offen und einladend ist."



Die Plattform wird durch Mitarbeiterinnen des Vereins Raupe und Schmetterling - Frauen in der Lebensmitte e.V. betreut. Das Bildungs- und Beratungszentrum fungiert als Träger für WOMEN'S WELCOME BRIDGE. "Uns ist es ein ganz besonderes Anliegen die schon vorhandenen Angebote für geflüchtete Frauen auf der Plattform zu bündeln und zugänglich zu machen.", so Bernhild Mennenga von Raupe und Schmetterling. Der Verein bietet seit 1982 für Frauen in prekären Lebens- und Berufssituationen ein umfassendes Angebot an Beratung, Information und Bildung und verfügt über langjährige Berufserfahrung bei der Konzeptentwicklung und Durchführung von frauenspezifischen Maßnahmen.



Ab dem 17.11.2016 können auf der Webseite www.womens-welcome-bridge.de Angebote und Gesuche eingestellt werden. Die Webseite ist dann zunächst auf Deutsch abzurufen. An der Übersetzung in die Sprachen Englisch, Arabisch, Farsi, Französisch und Türkisch wird aber schon gearbeitet, sodass in Kürze alle Frauen WOMEN'S WELCOME BRIDGE nutzen können - auch ohne Deutschkenntnisse.

