CIVIS Medienpreis 2017: Europischer Wettbewerb erffnet

CIVIS zeichnet erneut Programmleistungen im Radio, Film und Fernsehen wie auch im Internet (Webangebote und Webvideos) aus, die das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher geografischer und kultureller Herkunft frdern.



Gesucht werden die besten europischen Programme im Radio, Film, Fernsehen und im Internet zum Thema Integration und kulturelle Vielfalt. Einsendeschluss ist der 20. Januar 2017.



Neben den Themen Migration, Flucht und Asyl stehen die aktuellen Entwicklungen einer integrierten, kulturell vielfltigen Gesellschaft im Vordergrund. Es geht um Gleichwertigkeit, Anerkennung und Teilhabe an gesellschaftlichen Mglichkeiten, unabhngig von der nationalen, ethnischen oder religisen Herkunft.



Zum Wettbewerb knnen Berichte, Dokumentationen, Reportagen, Feature, Spielhandlungen, Spielfilme und Zeichentrickfilme eingereicht werden (www.civismedia.eu/teilnahmebedingungen. Alle gestalterischen Formen sind zulssig. Die CIVIS Medienpreise sind dotiert.



Zum CIVIS Medienpreis 2017 einreichen knnen alle TV- und Radiosender sowie alle Produktionsfirmen und Webanbieter mit Sitz in der EU und der Schweiz. Ebenso alle Film- und Fernsehhochschulen, Akademien und Hochschulen der Journalistik, Kommunikation und Medien. Webvideos knnen alle Interessenten mit Wohnsitz in der EU und der Schweiz einsenden.



Sonderpreis "Fuball und Integration"



Der CIVIS Medienpreis 2017 wird als Radio-, Film- und Fernsehpreis vergeben. Mit dem "Young CIVIS Media Prize" kommt ein Frderpreis hinzu. Der "CIVIS Online Media Prize" bietet eine zustzliche Auszeichnung fr Webangebote und Webvideos. Auch 2017: der CIVIS Sonderpreis "Fuball und Integration".



Der CIVIS Medienpreis wird von der Arbeitsgemeinschaft der Landesrundfunkanstalten in Deutschland (ARD), vertreten durch den WDR, gemeinsam mit der Freudenberg Stiftung ausgeschrieben. Der ORF, die SRG SSR, RTV Slovenia, die Deutsche Welle, das Deutschlandradio, PHOENIX, ARTE, 3sat, die Deutsche Produzenten Allianz, die VFF und die EBU sind Medienpartner. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, die EU-Agentur fr Grundrechte (FRA) und die WDR mediagroup sind Kooperationspartner. Der CIVIS Medienpreis steht unter der Schirmherrschaft des Europischen Parlaments.

