Architekturführer Baden-Württemberg als App

In einer neuen App hat die Architektenkammer Baden-Württemberg sehenswerte Bauten im Land zusammengestellt. „Unser Architekturführer deckt alle Stadt- und Landkreise im Südwesten ab“, berichtete Geschäftsführerin Carmen Mundorff. Dabei reicht das Spektrum der möglichen Suchkriterien vom aktuellen Nutzer-Standort und seiner direkten Umgebung über beliebige andere Orte in Baden-Württemberg bis hin zu bestimmten Objekt-Typen. In der App finden sich öffentliche, private und gewerbliche Bauten, neu errichtet oder modernisiert. Auch innenarchitektonische, städtebauliche und landschaftsplanerische Gestaltungen gehören dazu. Fotos und Texte bieten einen guten Einstieg, um sich ein erstes Bild zu verschaffen. In den Stichwortangaben sind jeweils Planerinnen und Planer, Bauherrschaft, Baujahr, Adresse sowie Prämierung aufgeführt. Nach letzterer lässt sich ebenfalls gezielt suchen; so haben die momentan rund 650 in der App dokumentierten Objekte in Auszeichnungsverfahren wie „Beispielhaftes Bauen“ oder „Baukultur Schwarzwald“ einen Preis erhalten.



Je nach persönlichem Interesse lassen sich die Treffer als Favoriten markieren und daraus individuelle Besichtigungstouren erstellen. Der Abruf ist auch ohne Internet-Verbindung möglich, vorausgesetzt das Datenpaket für die offline-Nutzung wurde aus dem Netz heruntergeladen. Wenn allerdings die integrierten Landkarten zum Einsatz kommen sollen, muss man online sein.



„Mit unserem kostenlosen Angebot möchten wir die Vielfalt baden-württembergischer Baukultur spiegeln und insbesondere auch das Interesse von Laien wecken“, erklärte Mundorff anlässlich der Freischaltung pünktlich zur Landesvertreterversammlung, der jährlichen zweitägigen Sitzung des gewählten Architektenparlaments. Die digitale Form sei ein Garant für Aktualität, lasse sie sich doch stetig ergänzen. „Die bislang dokumentierten Projekte stammen aus den letzten 15 Jahren – für nachhaltig gebaute Architektur ist das keine Zeit. Entsprechend werden wir noch weitere Beispiele aus dieser Phase in der App aufnehmen, darüber hinaus aber auch innovative Trends der Öffentlichkeit aktuell präsentieren“, betonte die Geschäftsführerin. Sie rechnet mit rund 100 neuen Objekten pro Jahr.



Die speziell für Mobilgeräte entwickelte Anwendung „Architekturführer Baden-Württemberg“ steht im App Store (iOS ab Version 8.0) und auf Google Play (Android ab Version 4.4) zur Verfügung. In den kommenden Monaten wird die App zusätzlich um eine englische und eine französische Version ergänzt. Die Benachrichtigung über ein vorhandenes Update bekommen die Nutzer automatisch, sowie sie online sind. Weitere Informationen zu dem neuen Architekturführer nebst QR-Code zum Download finden sich unter www.akbw.de/architektur/app.html.

