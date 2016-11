Neues saarländisches Hochschulgesetz mit Licht und Schatten

Die Arbeitskammer des Saarlandes sieht im heute verabschiedeten Hochschulgesetz einige Verbesserungen für die Beschäftigten, auch wenn nicht alle ihrer Forderungen berücksichtig wurden. Künftig haben die Hochschulen den gesetzlichen Auftrag, über einen Rahmenkodex für gute Beschäftigungsbedingungen ihres Personals zu sorgen und die besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit beruflicher Qualifikation sowie mit nichtakademischer Herkunft zu berücksichtigen. Außerdem ist nun auch die Arbeitnehmerschaft im Kreis der Personen vertreten, aus dem sich die externen Mitglieder der Hochschulräte rekrutieren. „Damit wurden im parlamentarischen Verfahren zentrale Forderungen der Arbeitskammer aufgenommen. Hinter den Erwartungen zurück blieben die Regelungen jedoch mit Blick auf die Stärkung von Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechten der Personal- und Studierendenvertretungen“, so die Bilanz von AK-Hauptgeschäftsführer Thomas Otto.



Das neue Hochschulgesetz, das erstmals – und längst überfällig – die bisher getrennten Regelungen für die Universität und die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes in einem einheitlichen Gesetz zusammenführt, enthalte zahlreiche Verbesserungen für die saarländische Hochschullandschaft, die als Schritte in die richtige Richtung zu begrüßen seien. Bereits im Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen vom Juni dieses Jahres wurden die Entscheidungskompetenzen des Senats als wichtigstem, alle Statusgruppen umfassenden Gremium der akademischen Selbstverwaltung deutlich gestärkt und die Kontrollbefugnisse gegenüber den Leitungsorganen ausgeweitet. Nach Auffassung der Arbeitskammer war diese Korrektur in Richtung einer demokratischeren Gestaltung der hochschulinternen Kompetenzverteilung dringend erforderlich, nachdem die letzte große Novelle des Universitätsgesetzes von 2004 unter dem Leitbild der „Unternehmerischen Hochschule“ die demokratischen Mitspracherechte aller Statusgruppen zugunsten von Präsidium und Universitätsrat massiv beschnitten hatte.



Trotz dieser positiv zu würdigenden Veränderungen blieb noch einiger Nachbesserungsbedarf am Gesetzentwurf, weshalb sich die Arbeitskammer im nachfolgenden parlamentarischen Verfahren auch konstruktiv beteiligt und weitere Vorschläge eingebracht hat. Otto hierzu: „Kritik war etwa mit Blick auf die soziale Zusammensetzung des Hochschulrats angebracht: Während bislang unter den nichthochschulangehörigen Mitgliedern neben der Wissenschaft nur die Wirtschaft repräsentiert war, ist nun auch die Arbeitnehmerschaft explizit vertreten. Das ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr gesellschaftlicher Pluralität und Ausgewogenheit dieses Aufsichtsgremiums.“



Eine stärkere Arbeitnehmerorientierung konnte auch an anderer Stelle durchgesetzt werden. Der AK-Hauptgeschäftsführer begrüßt ausdrücklich, „dass der Landtag die Forderung der Arbeitskammer berücksichtigt hat, über geeignete Rahmensetzungen die Schaffung Guter Arbeit im Wissenschaftsbetrieb zu befördern. Konkret sind die Hochschulen nun gesetzlich verpflichtet, für gute Beschäftigungsbedingungen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sorge zu tragen und zu diesem Zweck mit den Personalvertretungen Rahmenvereinbarungen abzuschließen. Vor dem Hintergrund der hohen Zahl prekärer Arbeitsverhältnisse beim wissenschaftlichen wie auch zunehmend beim nichtakademischen Personal ist dies eine wichtige und notwendige Maßnahme, um die Perspektiven der Beschäftigten am Arbeitsplatz Hochschule zu verbessern und damit nicht zuletzt die Aufgaben der Hochschulen langfristig in hoher Qualität gewährleisten zu können.“



Dies gelte zumal angesichts steigender Anforderungen eines hochkompetitiven Wissenschaftssystems, aber auch mit Blick auf eine zunehmend heterogene Studierendenschaft mit teils sehr unterschiedlichen Bedürfnissen und Voraussetzungen. Eine offene und soziale Hochschule stehe in der Verantwortung, ungleiche Startbedingungen auszugleichen, entsprechende Nachteile abzubauen und damit soziale Mobilität und Durchlässigkeit zu fördern. Otto weiter: „Sehr erfreulich ist daher, dass auch die AK-Forderung nach der besonderen Berücksichtigung der Bedürfnisse von beruflich qualifizierten Studierenden sowie von Studierenden nichtakademischer Herkunft als Aufgabe der Hochschulen festgeschrieben wurde. Nun wird es darauf ankommen, diese Zielsetzungen mit den notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen zu hinterlegen und ihre Erfüllung – ob nun erweitertes Aufgabenspektrum oder Rahmenkodex – auch in der Umsetzungspraxis zu gewährleisten.“



Neben diesen sehr begrüßenswerten Veränderungen gibt es nach Auffassung des AK-Hauptgeschäftsführers allerdings auch Kritikpunkte. „Bedauerlich ist insbesondere, dass das neue Hochschulgesetz hinsichtlich der Mitwirkung und Mitbestimmung von Personal- und Studierendenvertretungen im erweiterten Präsidium, dem Senat und in den Fakultätsräten hinter den Erwartungen zurückbleibt und deren Stellung nicht gestärkt wurde. Die hohe Komplexität von Entscheidungsprozessen und Steuerungsinstrumenten an den Hochschulen braucht aber Personalräte und Studierendenvertretungen mit starken Mitbestimmungs-, Informations- und Konsultationsrechten in allen Fragen, die auf zentraler wie dezentraler Ebene für die Hochschule von grundlegender Bedeutung sind“, sagte Otto. Gar nicht hinnehmbar sei, dass wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte als Beschäftigte des öffentlichen Dienstes derzeit überhaupt keine Personalvertretung hätten. Otto weiter: „Die Arbeitskammer unterstreicht hiermit ihre bereits in der Stellungnahme zum öffentlichen Anhörungsverfahren formulierte Forderung nach Beseitigung dieser „mitbestimmungsfreien Zone“ und erwartet vom Gesetzgeber im Rahmen der nächsten Novelle des Saarländischen Personalvertretungsrechts eine entsprechende Rechtsgrundlage zu schaffen.“



Die Neuregelungen zur Präsidentenwahl begrüßt die Arbeitskammer ausdrücklich. „Die Letztentscheidungskompetenz liegt nun beim Senat, d.h. dem höchsten, demokratisch legitimierten Kollegialorgan der Hochschulen. Auch die Übergangsregelung für die aktuell laufende Wahl, die nach einem Einigungsverfahren zwischen Senat und Universitätsrat den Weg frei macht für einen anderen Kandidaten mit Rückhalt in beiden Gremien, ist positiv zu bewerten. Aus Sicht der Arbeitskammer braucht es einen Präsidenten, der die Universität nicht nur in der Spitze, sondern in ihrer ganzen Breite repräsentiert“, so Otto abschließend.

Arbeitskammer des Saarlandes





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren