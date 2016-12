Im Saarland muss mehr öffentlich investiert werden

„Die saarländische Wirtschaft hat kein einfaches Jahr hinter sich“, resümiert der AK-Vorstandsvorsitzende Hans Peter Kurtz zum Jahresende. „Zwar konnte der Wachstumskurs der letzten Jahre noch fortgesetzt werden, das schwieriger werdende weltwirtschaftliche Umfeld macht sich aber an der Saar in besonderem Maße bemerkbar“, so Kurtz weiter. Die Arbeitskammer erwarte einen Anstieg des saarländischen Bruttoinlandsprodukts von lediglich 0,5 bis höchstens 1,0 Prozent im laufenden Jahr. Für das nächste Jahr fordert er mehr öffentliche Investitionen im Saarland.



Die Saarwirtschaft leidet zum einen unter ihrer hohen Exportabhängigkeit, zum anderen hatte speziell die für das Saarland noch immer gewichtige Stahlbranche zu Beginn des Jahres zunehmend mit Komplikationen zu kämpfen. Letztlich verzeichnete das Saarland im ersten Halbjahr 2016 sowohl das niedrigste Wirtschaftswachstum (+1,5 Prozent, Bund: +2,3 Prozent) als auch Beschäftigungswachstum (+0,5 Prozent, Bund: +2,0 Prozent) unter allen Bundesländern.



Vor allem die saarländische Industrie bekam die schwächelnde Konjunktur deutlich zu spüren. Die Produktionsleistung sank in den ersten drei Quartalen 2016 um 3,2 Prozent, während auf Bundesebene noch ein Zuwachs von 1,8 Prozent zu verzeichnen war. Kritisch zu beurteilen ist nach Einschätzung des AK-Vorstandsvorsitzenden dabei insbesondere die Entwicklung in den Schlüsselindustrien Maschinenbau und Fahrzeugbau, die in den vergangenen Jahren noch wesentliche Wachstumsmotoren der saarländischen Industrie darstellten. Auch über den Jahreswechsel hinaus ist hier noch keine spürbare Besserung in Sicht. Darauf weisen die Bestellungen hin, die an der Saar von Januar bis Oktober 2016 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp fünf Prozent gesunken sind. Im saarländischen Maschinenbau stellt sich die Situation besonders gravierend dar: Die Auftragseingänge sind um 15,7 Prozent eingebrochen!



„Wir müssen davon ausgehen, dass trotz vereinzelter leichter Besserungstendenzen die wirtschaftliche Dynamik insgesamt im Jahr 2017 noch schwach bleibt“, so Kurtz. Das Wachstum dürfte das diesjährige kaum übersteigen und auch bei der Beschäftigungsentwicklung wird es das Saarland schwer haben.



Bei der Arbeitslosigkeit gab es wenig Bewegung – die Arbeitslosenquote lag im Durchschnitt der Monate Januar bis November mit 7,3 Prozent leicht über dem Niveau des Vorjahres, die absolute Zahl an Arbeitslosen hat zugelegt (+1,0 Prozent). „Hier spielt auch die hohe Flüchtlingszuwanderung eine Rolle, wobei jetzt und künftig viele Flüchtlinge noch nicht in der Zahl der Arbeitslosen enthalten sind, weil sie einen Sprachkurs oder eine Qualifizierung besuchen. Wenn von Fachkräftemangel und rückläufigen Einwohnerzahlen gesprochen wird, muss die Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt als Chance begriffen werden“, so der AK-Vorstandvorsitzende. Es gilt: Allen Menschen im Saarland muss eine faire Chance für einen guten und sicheren Arbeitsplatz gegeben werden. Vor dem Hintergrund Guter Arbeit im Saarland ist es dabei wenig erfreulich, dass der Verdienstrückstand im ersten Halbjahr – allerdings vor allem konjunkturbedingt – gegenüber dem Bund wieder angestiegen ist (auf 8,9 Prozent).



„Angesichts einer schwächelnden Konjunktur und anziehender Preise - infolge des nicht mehr rückläufigen Ölpreises - sind eine nachhaltige Stärkung der Binnennachfrage durch höhere Einkommen und sichere Arbeitsplätze sowie eine Ausweitung der öffentlichen Investitionen statt eines Festhaltens an der Schuldenbremse unabdingbare Voraussetzungen dafür, dass sich die saarländische Wirtschaft in den kommenden Jahren positiv weiterentwickeln kann“, fordert Kurtz abschließend.



Ausführliche Texte zu den Analysen der Arbeitskammer in den Themenfeldern Konjunktur, Einkommen, Beschäftigung und Arbeitsmarkt bietet der neue „arbeitnehmer“, Heft 8/2016.



Service: Die komplette „arbeitnehmer“-Ausgabe 8/2016 kann auch im Internet unter www.arbeitskammer.de/arbeitnehmer gelesen, als PDF heruntergeladen oder ausgedruckt werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, den „arbeitnehmer“ sowie alle anderen Publikationen der Arbeitskammer auf dem Tablet (iOS und Android) zu lesen. Dazu bieten wir Ihnen unsere kostenlose App „AK-Publikationen“ (www.arbeitskammer.de/ak-app).

