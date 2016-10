Den Mensch in den Mittelpunkt stellen

Die Arbeitskammer des Saarlandes begrüßt die Einsetzung eines Beratergremiums mit regionalen Akteuren zur Unterstützung des Digitalisierungsrates und ist gerne zur Mitarbeit bereit. „Wir erwarten allerdings, dass neben der Technologie stärker der Mensch in den Mittelpunkt gestellt wird“, erklärte der AK-Vorstandsvorsitzende Hans Peter Kurtz. Von daher sei eine umfängliche Beteiligung der Beschäftigten und ihrer Interessenvertretungen an den Aktivitäten zur Digitalisierung unbedingt erforderlich.



Der Arbeitskammer geht es dabei insbesondere um die Beschäftigten, deren zukünftige Rolle bisher noch unklar ist. Neu entstehende Arbeits- und Unternehmensformen (wie beispielsweise Crowdworking) dürften nicht dazu führen, dass versucht wird, Mitbestimmungsrechte zu umgehen oder soziale Sicherung sowie Rechte abzubauen.



Um den Standort Saarland attraktiv zu halten, ist es notwendig, sich dafür einzusetzen, dass Zukunftsinvestitionen und die Anwendungen von Digitalisierung zum einen am Standort Saarland getätigt werden. Zudem müssten die Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen an den Entscheidungsprozessen beteiligt werden, damit die Digitalisierung nicht zulasten der saarländischen Arbeitnehmerschaft erfolgt.



Mit der Digitalisierung werden die Beziehungen von Mensch und Technik neu definiert. Eine Förderung Guter Arbeit und die Sicherung von Beschäftigung bedürfen einer neuen soziotechnischen Arbeitsgestaltung, verbunden mit einer Technologiefolgeabschätzung.



Die Digitalisierung betrifft aber auch die Arbeit in der öffentlichen Verwaltung. Längst steht der Begriff „E-Government“ nicht mehr nur für elektronische Dienste für Bürgerinnen und Bürger. In Verwaltungen, Polizei und Schulen müssen die Personalräte als Garanten guter digitaler Arbeit in ihren Mitbestimmungsstandards gestärkt werden.



Qualifizierung muss die wichtigste Antwort auf die Digitalisierung sein, nur so kann die radikale Veränderung von Tätigkeiten bewältigt werden. Eine neue Qualifizierungs- und Weiterbildungskultur muss entwickelt werden. Allerdings darf das nicht als Einfallstor für die Digitalwirtschaft in Bildungseinrichtungen missbraucht werden. Hier sind Arbeitnehmer, Unternehmer, Interessensvertreter, Tarifparteien und die Politik gefragt.



„Die zunehmende Digitalisierung birgt jede Menge Risiken, aber auch Chancen. Durch eine Zusammenführung aller Perspektiven, von Wirtschaft, Wissenschaft (von Ingenieurs- bis hin zu Geisteswissenschaften) und Beschäftigten mit ihren Interessenvertretern können die Chancen genutzt und der Wandel der Arbeitswelt konstruktiv gestaltet werden“, so Hans Peter Kurtz.

