DLM-Symposium am 23. März 2017 in Berlin - SAVE THE DATE Werbung ist tot! Es lebe die Werbung! Leitlinien moderner Regulierung für die Vermarktungsmodelle von morgen

Das Ende der klassischen Werbung sehen etliche Experten schon bald kommen, nicht zuletzt angesichts des weltweiten Siegeszugs von abo-finanzierten Videoplattformen und der nachlassenden Nutzung linearer Programme durch jüngere Zielgruppen. Alles, was stört und den gewünschten Medienkonsum unterbricht, ist passé – so die These – und die Zukunft gehört jenen Markenbotschaften, die selbst zum begehrenswerten Inhalt, zum "unskippable content", werden.



Das rührt nicht nur an den Grundfesten der immer noch überwiegenden Vermarktungsmodelle klassischer Massenmedien, sondern fordert auch die Regulierung der Zukunft massiv heraus. Wie lässt sich der traditionell hohe Stellenwert des Trennungsgebots zwischen Werbung und Programm mit den Ideen von Content Marketing und Native Advertising vereinbaren? Wie geht die konsequente Nutzung von Addressable TV und anderen Formen der personenindividuellen Werbeansprache, etwa auf dem Smart TV, mit gängigen Datenschutzbestimmungen einher? Was bedeutet Programmatic Advertising für den künftigen Wert von Medienmarken und deren Werbeflächen? Hinzu kommt die unterschiedliche Regulierungstiefe für lineare und nonlineare Angebote, die dazu führt, dass Werbung auf ein und demselben Bildschirm völlig verschiedenen Regeln unterliegt. Und welche Auswirkungen hat die geplante Revision der AVMD-Richtlinie auf den Medienmarkt?



Aus der Perspektive einer modernen, zukunftsfähigen Medienregulierung erörtert das DLM-Symposium 2017, welche neuen Werbemodelle relevant und tragfähig sein werden und wie dafür sinnvolle Leitlinien entwickelt werden können, die dem gesellschaftlich wünschenswerten Ziel einer medialen Angebots- und Anbietervielfalt dienen.



Das DLM-Symposium 2017 findet am 23. März 2016 von 10:30 bis ca. 16:30 Uhr in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin statt.

