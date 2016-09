APRIL Deutschland: Jörg G. Scheidel zum Vorstand ernannt

Zum 01. Oktober 2016 wird Herr Jörg G. Scheidel zum Vorstand der APRIL Deutschland AG ernannt. Er folgt damit auf Lutz Göhler, der das Unternehmen seit 2010 geleitet hat. Göhler verlässt APRIL zum 30. September 2016, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen.



Scheidel ist seit 2014 bei APRIL für die Bereiche Banking und Third Party Administration verantwortlich. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Versicherungswirtschaft und ist ein versierter Kenner von Bank-, Versicherungs-, Kreditkarten- und Leasingprodukten. Er war mehrere Jahre Geschäftsführer und Hauptbevollmächtigter für einen amerikanischen Versicherer in Deutschland. Er besitzt über 15 Jahre Erfahrung mit internationalen Konzernstrukturen sowie profunde Marktkenntnisse der DACH Region und der BENELUX Staaten. Zuvor war er unter anderem für die Royal Bank of Scotland und GE Capital Services in führenden Positionen tätig.

Über die APRIL Deutschland AG

Die APRIL Gruppe steht seit 28 Jahren für innovative und serviceorientierte Finanzdienstleistungen. Das von Bruno Rousset 1988 in Frankreich gegründete Unternehmen verfügt heute über Niederlassungen in 34 Ländern, ist börsennotiert und nahezu global tätig. Mit 3.800 Mitarbeitern und 20.000 Vertriebspartnern weltweit ist APRIL einer der führenden und umsatzstärksten Finanzdienstleister aus Frankreich.



Als Teil der APRIL Gruppe ist APRIL Deutschland Spezialist in der Bank- und Versicherungswelt samt ihrer Verknüpfungen. APRIL Deutschland verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in praxisorientierter Beratung und erfolgreicher Umsetzung rund um Produktentwicklung, Markteinführung, Bestandsverwaltung und Schadenbearbeitung.



Flexibilität und leistungsstarke Technologien zeichnen den führenden Anbieter von Business Process Outsourcing in Deutschland aus. Kunden profitieren dabei vom internationalen Netzwerk der APRIL Group und langjährigen strategischen Partnerschaften aus früheren Beratungsprojekten.



APRIL unterstützt bei der Erschließung neuer Geschäftsfelder und entwickelt, verwaltet und vertreibt Versicherungslösungen und Assistancedienstleistungen für Individual- und Geschäftskunden.



Weiterhin bietet APRIL deutschen und internationalen Versicherern eine breite Auswahl von Dienstleistungen bei der Bearbeitung von Kraftfahrzeughaftpflichtschäden.



Nähere Informationen finden Sie unter www.april.de





