Das Kongressereignis zum Start ins Superwahljahr

Auf dem 9. Zukunftskongresses öffentliche Apotheke am 11.02.2017 wird erstmalig der „Nachwuchspreis öffentliche Apotheke“ unter der Schirmherrschaft von NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens verliehen. Mit Spannung erwartet wird auch der Keynote-Vortrag von Vince Ebert – der Dipl.-Physiker und Wissenschaftskabarettist gilt als mitreißender Redner, der komplexe Sachverhalte begeisternd vermitteln kann. Neben dem hochkarätigen Tagungsprogramm stellen über 25 namhafte Unternehmen Innovationen aus dem Apotheken- und Pharmamarkt vor. Tagungsort ist das World Conference Center in Bonn; der Plenarsaal im ehemaligen Deutschen Bundestag macht diese Veranstaltung insbesondere im Superwahljahr (NRW-Landtags- und Bundestagswahl 2017) zusätzlich zu einem ganz besonderen Kongressereignis.



„Wir wollen das Kongressforum auch nutzen, um zur NRW-Landtags- und Bundestagswahl 2017 die berechtigten Forderungen unseres Berufsstandes aktiv einzubringen – am besten mit großer Beteiligung von Kolleginnen und Kollegen in einem vollen Plenarsaal im ehemaligen Deutschen Bundestag“, erklärt Thomas Preis, Vorsitzender Apothekerverband Nordrhein e.V. „Die Kongressteilnehmer erwartet ein vielfältiges Informations- und Messespektrum mit sehr großem praktischem Mehrwert“, so Preis weiter. Nicht zuletzt diene der Kongress auch wieder als Branchentreff und Dialogplattform für Apotheker und ihre Mitarbeiterteams, Pharmaziestudierende, Ärzte, Krankenkassen, Arzneimittelhersteller, Pharmagroßhandel, Selbsthilfe und Politik.



Im Mittelpunkt der Kongressveranstaltung stehen nach einem gesundheitspolitischen Lagebericht von NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens folgende Themen:





Die erstmalige Verleihung des „Nachwuchspreises öffentliche Apotheke“

Der Keynote-Vortrag von Vince Ebert. Der Dipl.-Physiker, Autor und engagierte Botschafter für naturwissenschaftliche Bildung ist als Wissenschaftskabarettist und Redner eine Ausnahmeerscheinung. Die Kongressteilnehmer erwartet ein außergewöhnlicher Vortrag zum Thema „Zufällig erfolgreich - warum die Welt nicht berechenbar ist und wie wir das nutzen können“.

Der Dialog mit hochkarätigen Vertretern aus der Politik im Super-Wahljahr 2017 (NRW-Landtag am 14. Mai und Bundestag im Herbst).

Eine aktuelle Bestandsaufnahme zur Rolle der Apotheke in Medikationsanalyse und (bundeseinheitlichem) Medikationsplan.





Die Teilnahmegebühr für Mitglieder in einem Landesapothekerverband beträgt 25 Euro. Die Teilnahme für Pharmaziestudierende ist kostenlos.



Weitere Informationen, die komplette Übersicht der Partnerunternehmen und Online-Anmeldung unter: www.av-nr.de/zukunftskongress

