Les 23 nominations pour le Swiss Poster Award 2016

Le compte à rebours est lancé pour le grand prix de la publicité extérieure suisse. La shortlist des 23 nominés pour le « Swiss Poster Award » est arrêtée pour les cinq catégories. Les gagnants se ver-ront remettre le trophée tant convoité en or, argent ou bronze. La « Poster Night d’APG|SGA », l’un des événements majeurs de la branche publicitaire suisse, se tiendra le 9 mars 2017 dans le tout nouveau Samsung Hall. Les meilleures créations d'affiches seront récompensées en présence de nombreux invités du secteur publicitaire, des médias et de l’économie.



Le directeur du Musée du design de Zurich, Christian Brändle, préside cette année un jury composé de 19 experts indépendants provenant de différents domaines. Le jury, composé de membres renommés issus des secteurs de la publicité, de la culture et du design, s’est réuni le 8 décembre 2016 pour juger les travaux présentés. Les 340 campagnes en lice pour l’année 2016 étaient très diverses et créatives ce qui a conduit à d’intenses discussions au sein du jury. La sélection portait essentiellement sur l'originalité de l'idée, les ap-proches innovantes et l'inspiration, la mise en oeuvre percutante du message publicitaire, la durabilité com-municative et la réalisation graphique et créative ainsi que la typographie.



Qui va remporter les prix tant convoités ?



La shortlist comportant au total 23 créations est arrêtée pour les catégories « Commercial », « Public Ser-vice », « Culture », « Poster Innovations » et « Digital Out of Home ». Les lauréates et lauréats recevront leur prix en mains propres le 9 mars 2017, dans le cadre de la « Poster Night d’APG|SGA ». Le moment phare de la soirée sera la remise du prix « Poster of the year ». Le célèbre animateur de radio et de télévi-sion suisse Röbi Koller mettra les invités dans l’ambiance du show qui se tiendra dans le tout nouveau Sam-sung Hall et les accompagnera tout au long de la remise des prix et de la fête qui suivra.



Cette remise de prix a lieu chaque année. Le Swiss Poster Award souligne l’importance de la publicité exté-rieure dans la concurrence qui oppose les différents médias et rend compte de la diversité, de la créativité et de la puissance de l'impact de ce média.



Informations complémentaires: www.swissposteraward.ch

