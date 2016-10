Niedersachsens coolste Tänzer gesucht

Locking, Hip-Hop und Breakdance – diese Tanzstile sind bei Jugendlichen wieder richtig angesagt. Fließende Drehungen, rhythmische Choreographien und explodierende Bewegungen begeistern die Zuschauer, sie wecken Lebensfreude und machen einfach Spaß.



Im Kulturzentrum Pavillon in Hannover (Lister Meile 4) werden am Sonntag, 6. November, bereits zum zweiten Mal die besten Tänzer aus Niedersachsen gekürt. Junge Menschen zwischen 15 und 22 Jahren können ab 15 Uhr zeigen, was sie drauf haben. Es gehen Zweierteams (2vs.2) und Gruppen (Crews) gehen an den Start. Beim „Crew-Contest“ treten die Gruppen mit einer Choreografie auf. Bei den „2 vs. 2 Battles“ tanzen die Zweierteams gegeneinander im K.o.-System, bis ein Siegerteam feststeht. Den Siegern winken Preisgelder von insgesamt 1.000 Euro sowie Sachgewinne.



In der Jury des AOK Dance Battle sitzen wieder bekannte Größen aus der Tanzszene: Aldo Ardo von Flying Bach, B-Boy Wal-D und Flockey bewerten die Tanzkünste. Als Showacts sind Evolution und The Beatstreet dabei, als DJ ist Just-A-Kid vor Ort.



Bewerbungen für den Crew-Wettbewerb werden bis zum 2. Oktober angenommen, für die 2vs2 Battles bis zum 21. Oktober. Weitere Infos und einen Link zum bereits laufenden Kartenvorverkauf gibt es unter www.aok-on-move.de

