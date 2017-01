G+G 01/17: Mehr Qualität mit weniger Kliniken

Knapp 2.000 Krankenhäuser gibt es in Deutschland. 330 würden zur flächendeckenden Versorgung ausreichen. So formuliert es die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in einem Thesenpapier. Der Berliner Gesundheitsökonom und Humanmediziner Prof. Dr. Reinhard Busse verteidigt die Aussage im Interview mit dem AOK-Forum "Gesellschaft und Gesundheit" (G+G) mit Verweis auf die europäischen Nachbarn: "Ob wir uns bei der Krankenhausdichte nun mit Dänemark oder Österreich vergleichen, wir gelangen immer zu einer Zahl von 300 bis 400 Krankenhäusern." Busse stützt damit Forderungen des AOK-Bundesverbandes nach Strukturreformen in der stationären Versorgung. "Ich möchte nicht mehr Rechnungen bezahlen müssen für Eingriffe in Einrichtungen, die keine Qualität liefern", sagt Vorstandschef Martin Litsch in der aktuellen Politikausgabe des AOK-Medienservice (ams). In der Titelgeschichte der Januarausgabe geht es um die Auswirkungen der Finanzkrise auf das griechiosche Gesundheitssystem.



Das ausführliche Interview mit Prof. Dr. Busse und weitere Leseproben unter: http://aok-bv.de/hintergrund/gesundheit_und_gesellschaft/gug/index_17855.html

