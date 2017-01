Online Kongress Macha2016

11:56 Uhr , Medien & Kommunikation, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA

Das Wort „Hacken“ ist in aller Munde. Die Militärs in aller Welt rüsten für den bevorstehenden Cyberwar, Geheimdienste hacken sich in Energieversorgungsne­tze...