Mehr überschuldete Privatpersonen in Berlin im 3. Quartal 2016

Gegen 1 133 „Übrige Schuldner“ – Gesellschafter, ehemals selbständig Tätige, Verbraucher und Nachlässe – wurden in Berlin im 3. Quartal 2016 Insolvenzverfahren beantragt (+3,3 Prozent), ihre voraussichtlichen Forderungen sanken deutlich auf 86,6 Mill. EUR (–27,6 Prozent).



Nach Mitteilung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg konnten 1 063 Verfahren eröffnet werden, so dass man auf einen teilweisen Ausgleich der Forderungen hoffen kann. In 35 Fällen wurde der Antrag mangels Masse abgewiesen. Das bedeutet einen finanziellen Totalverlust für alle Gläubiger. In 35 Verfahren konnten sich Gläubiger und Schuldner auf einen Schuldenbereinigungsplan unter richterlicher Aufsicht einigen.



Die Zahl der insolventen ehemals selbständig Tätigen sank um 7,9 Prozent auf 220 Personen, die voraussichtlichen Forderungen sanken um 31,5 Prozent auf 41,7 Mill. EUR. Das sind über 189 550 EUR Schulden je Person. Die meisten Anträge dieser Art wurden im Bezirk Mitte gestellt. Hier wurden 36 ehemals selbständig Tätige gezählt (Anteil: 16,4 Prozent), ihre Verbindlichkeiten beliefen sich auf 7,1 Mill. EUR (Anteil: 17,1 Prozent).



Im Berichtsquartal mussten 892 Personen mit 40,0 Mill. EUR offenen Forderungen bei den Berliner Amtsgerichten eine Verbraucherinsolvenz beantragen. Gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum sind das 45 Menschen mehr, ihre voraussichtlichen Forderungen erhöhten sich um 4,9 Prozent. Die durchschnittlichen Schulden je Verbraucher betrugen 44 837 EUR.



Die Bezirke mit den meisten Verbraucherinsolvenzen waren Marzahn-Hellersdorf mit 126 Verfahren und 4,9 Mill. EUR Schulden (Anteil: 14,1 bzw. 12,3 Prozent), gefolgt von Reinickendorf mit 113 Verfahren und 3,7 Mill. EUR Schulden (Anteil: 12,7 bzw. 9,3 Prozent). Werden die Forderungen auf die Anzahl der Verfahren bezogen, ergibt sich folgende Rangfolge: Pankow mit 74 320 EUR und Steglitz-Zehlendorf mit 67 100 EUR.















