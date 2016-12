Mehr überschuldete Privatpersonen im 3. Quartal 2016 im Land Brandenburg

Im 3. Quartal 2016 wurden nach Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg insgesamt 925 Insolvenzverfahren von übrigen Schuldnern (Gesellschafter, ehemals selbständig Tätige, Verbraucher und Nachlässe) beantragt. Das waren 6,2 Prozent mehr als im gleichen Vorjahrzeitraum. Die ausstehenden Forderungen sanken um 18,1 Prozent auf 55,0 Mill. EUR.



Zur Eröffnung gelangten nach den Meldungen der vier Brandenburger Amtsgerichte 904 Verfahren (Anteil: 97,7 Prozent). 18 Fälle wurden mangels Masse abgewiesen, da das Vermögen der Schuldner nicht zur Deckung der Verfahrenskosten reichte. Mit der Annahme eines bestätigten Schuldenbereinigungsplanes endeten drei Verfahren.



Insgesamt 132 überschuldete ehemals selbständig Tätige stellten im 3. Quartal 2016 einen Insolvenzantrag. Das waren zwei Personen weniger als im Vorjahreszeitraum. Die offenen Forderungen sanken um 26,7 Prozent auf 24,0 Mill. EUR.



Die Anzahl der von Insolvenz betroffenen Verbraucher stieg im Berichtsquartal um 57 auf 784 Personen. Die unbezahlten Rechnungen dieser Menschen reduzierten sich um 4,7 Prozent auf 30,2 Mill. EUR. Die durchschnittliche Verschuldung je Verbraucher lag mit 38 492 EUR deutlich unter dem Vorjahreswert (43 563 EUR).



Die meisten Verbraucherinsolvenzen wurden im Landkreis Märkisch-Oderland und in Cottbus mit 82 und 62 Anträgen und voraussichtlichen Forderungen in Höhe von 2,8 Mill. EUR bzw. 1,6 Mill. EUR gezählt. Die wenigsten überschuldeten Verbraucher gab es im Landkreis Elbe-Elster mit 22 Anträgen und unbezahlten Rechnungen in Höhe von 0,6 Mill. EUR. Die Landkreise Potsdam-Mittelmark und Havelland lagen mit 59 071 bzw. 58 974 EUR Schulden je Verbraucherinsolvenz deutlich über dem Landesdurchschnitt.









Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren