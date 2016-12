Mehr Unternehmensinsolvenzen in Berlin im 3. Quartal 2016

Gegen 371 Unternehmen wurden in Berlin im 3. Quartal 2016 Insolvenzverfahren beantragt, das sind 4,5 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, reduzierten sich die voraussichtlichen Forderungen um 3,3 Prozent auf 158,4 Mill. EUR.



Im Amtsgericht Charlottenburg wurden 249 Insolvenzfälle gegen Unternehmen eröffnet. In 122 Verfahren kam es zur Abweisung mangels Masse, da das Vermögen der Schuldner nicht ausreichte, um die Verfahrenskosten zu decken.



Die meisten Insolvenzen wurden im Baugewerbe und im Wirtschaftsbereich „Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“ mit jeweils 52 Unternehmen und 11,3 bzw. 34,2 Mill. EUR Gläubigerforderungen registriert, gefolgt vom Bereich „Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen“. Hier konnten 47 Firmen ihren Zahlungsverpflichtungen von 21,5 Mill. EUR nicht mehr nachkommen. Die Zahl der Insolvenzen von Jungunternehmen, die weniger als acht Jahre am Markt waren, stieg gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal um 6,1 Prozent auf 260. Bei jungen Unternehmen, deren Gründung nicht länger als drei Jahre her ist, blieb die Anzahl der Konkurse mit 121 Fällen konstant.



Die meisten Unternehmensinsolvenzen im 3. Quartal 2016 wurden vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg in den Bezirken Mitte mit 64 Anträgen (Anteil: 17,3 Prozent) und voraussichtlichen Forderungen in Höhe von 16,1 Mill. EUR (Anteil: 10,2 Prozent) und in Charlottenburg-Wilmersdorf mit 54 Insolvenzen (Anteil: 14,6 Prozent) und 47,8 Mill. EUR Verbindlichkeiten (Anteil: 30,2 Prozent) ermittelt. Die wenigsten Verfahren wurden in Lichtenberg mit neun Unternehmensinsolvenzen (Anteil: 2,4 Prozent) gezählt, die voraussichtlichen Forderungen addierten sich hier auf 0,7 Mill. EUR (Anteil: 0,5 Prozent).













