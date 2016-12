Mehr Unternehmensinsolvenzen, aber deutlich weniger voraussichtliche Forderungen im 3. Quartal 2016 im Land Brandenburg

Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, wurden im 3. Quartal 2016 gegen 144 Unternehmen Insolvenzverfahren beantragt, das waren 44,0 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Die voraussichtlichen Forderungen sanken aber deutlich um 70,4 Prozent auf insgesamt 40,3 Mill. EUR.



Zur Eröffnung gelangten insgesamt 120 Insolvenzverfahren (Anteil: 83,3 Prozent). In 24 Fällen kam es zur Abweisung mangels Masse, da das Vermögen nicht zur Deckung der Verfahrenskosten ausreichte.



Bei den vier Insolvenzgerichten des Landes Brandenburg wurden die meisten Unternehmensinsolvenzen im Berichtsquartal mit 26 Verfahren (Anteil: 18,1 Prozent) und

voraussichtlichen Forderungen in Höhe von 4,4 Mill. EUR (Anteil: 11,0 Prozent) für das Baugewerbe gezählt. Im Bereich Handel wurden 24 Verfahren mit ausstehenden Forderungen in Höhe von 7,8 Mill. EUR (Anteil: 16,7 Prozent bzw. 19,3 Prozent) beantragt. Zwei Drittel der insolventen Unternehmen (96 Fälle) konnten sich keine acht Jahre am Markt halten. Darunter befanden sich 40 Firmen, deren Gründung nicht länger als drei Jahre her war.



Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg weiter mitteilt, wurden im 3. Quartal 2016 die meisten Unternehmensinsolvenzen in den Landkreisen Märkisch-Oderland und Dahme-Spreewald mit 15 bzw. 13 Fällen (Anteil: 10,4 Prozent bzw. 9,0 Prozent) und voraussichtlichen Forderungen von 3,8 Mill. EUR bzw. 2,0 Mill. EUR registriert. In der Stadt Brandenburg an der Havel und im Landkreis Prignitz wurden mit je einem Fall die wenigsten Insolvenzverfahren gegen Unternehmen gezählt.













Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren