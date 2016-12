Erwerbstätigkeit im 3. Quartal 2016: Berlin weiterhin mit dem größten Wachstum, auch in Brandenburg erneut mehr Erwerbstätige

Berlin erreichte im 3. Quartal 2016 gegenüber dem Vorjahresquartal einen Zuwachs an Erwerbstätigen von 2,4 Prozent (+43 900 Personen) und weist damit seit fast fünf Jahren ununterbrochen die höchsten Zuwachsraten aller Bundesländer auf. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, verzeichnete das Land Brandenburg im 3. Quartal 2016 mit einem Anstieg von 0,7 Prozent (+8 100 Personen) zum vierten Mal in Folge mehr Erwerbstätige als im gleichen Quartal des Vorjahres.



Die Dynamik des Anstiegs der Erwerbstätigenzahlen hat sich in beiden Ländern ebenso wie für Deutschland etwas abgeschwächt. Deutschlandweit stieg die Erwerbstätigkeit im 3. Quartal um 0,9 Prozent nach Zuwächsen von 1,3 und 1,2 Prozent in den ersten beiden Quartalen. Auch in Berlin und Brandenburg war der Zuwachs in den ersten beiden Quartalen des Jahres höher als im 3. Quartal.



Nach Wirtschaftsbereichen betrachtet fand in Berlin im 3. Quartal 2016 gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal ein Beschäftigungsanstieg fast ausschließlich in den Dienstleistungsbereichen statt. Der Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation wuchs um 15 900 Personen, der Bereich Finanz-, Versicherungsund Unternehmensdienstleister um 14 500 Personen sowie der Bereich Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit um 15 500 Personen. Dagegen verzeichnete das Berliner Produzierende Gewerbe insgesamt 2 000 Erwerbstätige weniger. Dieser Rückgang resultierte unter anderem aus einem Minus von 2 700 Personen im Verarbeitenden Gewerbe, dem ein Zuwachs von 900 Erwerbstätigen im Berliner Baugewerbe gegenüber stand.



Der Erwerbstätigenzuwachs im Land Brandenburg ging ebenfalls im Wesentlichen auf die Dienstleistungsbereiche zurück. Der Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation wies 1 500 Personen, der Bereich Finanz-, Versicherungsund Unternehmensdienstleister 2 300 Personen und der Bereich Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit 5 100 Personen mehr aus als im 3. Quartal 2015. Im Produzierenden Gewerbe waren 800 Personen mehr erwerbstätig. Im Bereich Land- und Forstwirtschaft, Fischerei ging hingegen die Zahl der Erwerbstätigen um 1 500 Personen zurück.



Die hier vorgelegten Länderzahlen sind Ergebnisse des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder“, die auf den Rechenstand des Statistischen Bundesamtes für Deutschland vom 17. November 2016 abgestimmt sind. Detaillierte Ergebnisse für Berlin und Brandenburg finden Sie in den ebenfalls heute veröffentlichten Statistischen Berichten „Erwerbstätigenrechnung – Erwerbstätige“ A VI 16, die im Internet unter www.statistik-berlin-brandenburg.de (Rubrik Statistiken – Arbeitsmarkt – Erwerbstätige) zur Verfügung gestellt werden.



Weitere Zahlen zur Erwerbstätigkeit für alle Länder veröffentlicht der AK ETR auf seiner Homepage www.ak-etr.de.













