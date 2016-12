Anteil der älteren Erwerbstätigen in Berlin und Brandenburg steigt weiter an

Im Zeitraum zwischen 2011 und 2015 ist der Anteil der 55- bis 64-Jährigen an den Erwerbstätigen in Berlin und Brandenburg fast durchgängig angestiegen. Besonders deutlich ist diese Entwicklung im Land Brandenburg zu beobachten, teilt das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mit. 22 Prozent der Erwerbstätigen gehörten 2015 dieser Altersgruppe an (2011: 17 Prozent). In Berlin stieg ihr Anteil von 14 Prozent im Jahr 2011 auf 16 Prozent im Jahr 2015.



Jeweils etwa ein Viertel der Berliner Erwerbstätigen gehörte 2015 den Altersgruppen der 25- bis 35-Jährigen (26 Prozent) sowie der 45- bis 54-Jährigen (25 Prozent) an. In Brandenburg war die Altersgruppe der 45- bis 54-Jährigen mit fast einem Drittel (31 Prozent) besonders stark vertreten.



Der Anteil der Erwerbstätigen im Alter von 65 und mehr Jahren war 2015 mit 2,4 Prozent in Berlin bzw. 1,9 Prozent in Brandenburg zwar relativ gering, ist seit 2011 aber ebenfalls regelmäßig angestiegen (Berlin 2011: 1,8 Prozent, Brandenburg 2011: 1,3 Prozent).



Insgesamt standen im Jahr 2015 rund 1,7 Millionen Berlinerinnen und Berliner sowie rund 1,2 Millionen Brandenburgerinnen und Brandenburger im Erwerbsleben. In Berlin waren somit 48 Prozent der Bevölkerung erwerbstätig, in Brandenburg 49 Prozent.



Fast die Hälfte der Erwerbstätigen waren Frauen (48 Prozent in Berlin und 47 Prozent in Brandenburg). Allerdings arbeiten Männer nach wie vor häufiger in Vollzeit. In Berlin waren dies im Jahr 2015 81 Prozent der männlichen Erwerbstätigen, in Brandenburg 89 Prozent. Der Anteil bei den Frauen betrug in beiden Ländern 63 Prozent. Seit 2011 hat sich an diesem Geschlechterunterschied kaum etwas geändert.



In beiden Ländern nehmen Angestellte den größten Anteil der Erwerbstätigen ein. Im Zeitverlauf ist deren Anteil zwischen 2011 und 2015 weiter angestiegen (Berlin: von 61 auf 65 Prozent, Brandenburg: von 50 Prozent auf 59 Prozent). Die Anteile von Arbeitern, Selbständigen und Beamten sind dagegen in beiden Ländern gesunken. Betrug der Anteil der Arbeiterinnen und Arbeiter in Brandenburg im Jahr 2011 noch 29 Prozent, so ist er bis 2015 auf 21 Prozent zurückgegangen. In Berlin sank ihr Anteil im gleichen Zeitraum von 13 Prozent auf 11 Prozent.



Die Statistischen Berichte zum Mikrozensus 2015 sind im Internet abrufbar unter https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/



Über das Datenangebot des Bereiches Mikrozensus informiert:

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Telefon: 030 9021-3644, Fax: 030 9028-4015

E-Mail: mikrozensus@statistik-bbb.de









Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren