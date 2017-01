USA Themenspecial auf der abf in Hannover

Über 300 Quadratmeter groß ist die Ausstellungsfläche von America Unlimited auf der pvom 1. bis 5. Februar 2017 stattfindenden Reisemesse abf in Hannover. Am Stand G48 in Halle 19 präsentiert der Spezial-Reiseveranstalter eines der beliebtesten Fernreiseziele deutscher Urlauber, die USA und deren 50 Bundesstaaten in all ihren Facetten. Diese reichen vom Campererlebnis im Nationalpark über individuelle Mietwagentouren entlang der Küsten, Entdeckungstouren angesagter US-Metropolen bis hin zur Kombination von zwei Traumzielen wie Kalifornien und Hawaii auf nur einer Reise. Zahlreiche Vertreter aus den Destinationen berichten den Messebesuchern der abf live, geben wertvolle Reisetipps und leisten Hilfestellung bei der Planung des Traumurlaubs im Land der unbegrenzten Reisemöglichkeiten. Zu den diesjährigen Partnern am Stand zählen unter anderem Kalifornien, Florida, Louisiana und viele mehr.



„Wir freuen uns sehr, auf der diesjährigen abf erneut groß vertreten zu sein und viele Partner aus den USA bei uns am Stand zu begrüßen“, so Timo Kohlenberg, Geschäftsführer von America Unlimited mit Sitz in der Leonhardtstraße in Hannover. „Wir wollen den Besuchern der Messe Lust auf unser liebstes Reiseland USA machen. Die Destination bietet so unendlich viel für Urlauber. Die abf bietet uns fünf Tage lang die perfekte Gelegenheit, zu zeigen, was es dort wo und wie zu entdecken gibt und dass wir von America Unlimited Experten für die Organisation eines USA-Trips sind.“



Weitere Details zu den Reisen, Buchungen und Auskünfte unter www.america-unlimited.de, der Telefonnummer +49 (0)511 37 44 47 50 oder der E-Mail: info@america-unlimited.de.

America Unlimited GmbH

Der 2006 unter der Leitung der jungen und innovativen Geschäftsführer Julia Kurz (29) und Timo Kohlenberg (31) gegründete Spezial-Reiseveranstalter America Unlimited mit Sitz in Hannover gehört zu den führenden Anbietern von individuell ausgearbeiteten Reisen in die USA (inklusive Hawaii, Bahamas und Alaska), Kanada sowie Mexiko.

