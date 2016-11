ASI Reisen 2017 mit neuen Produkten

Die Vorbereitungen für das kommende Jahr laufen auf Hochtouren: ASI Reisen, das österreichische Familienunternehmen für Aktiv- und Erlebnisreisen, hat für das Jahr 2017 insgesamt 100 neue naturnahe Reisen im Programm. Ein Fokus liegt dabei auf immer beliebter werdenden E-Bike-Reisen und Alpenüberquerungen, dazu werden ungewöhnliche Destinationen buchbar sein und eine flexible Reisegestaltung bei Gruppen- oder Individualreisen spielt eine große Rolle.



Fokus auf E-Bike-Reisen



Als erster Aktivreiseveranstalter konzentriert sich ASI Reisen 2017 auf das Thema E-Bike. Die neue Leichtigkeit der Fortbewegung eröffnet ungeahnte Möglichkeiten, Landschaften zu erfahren. Mit dem E-Bike können Reisende die schönsten Radwege erkunden und mit dem E-Mountainbike ambitioniertere Trails meistern. Das Angebot für 2017 umfasst insgesamt 29 E-Bike-Reisen und reicht von Südafrika über Mallorca bis hin zu einer Alpenüberquerung von Garmisch-Partenkirchen zum Gardasee.



Trend Alpenüberquerungen und alpine Touren



Im Reisejahr 2016 war ein großes Wachstum bei Nahzielen zu beobachten. Insbesondere die ursprünglichen und teils hochalpinen Landschaften der Alpen erfreuten sich großer Beliebtheit. Dem trägt ASI Reisen nun Rechnung und baut sein Angebot auf diesem Gebiet weiter aus. Reisende lernen dabei Sicherheit am Klettersteig und die geprüften ASI Guides zeigen in Kleingruppen die schönsten Wege über die Alpen.



Unentdeckte Destinationen: Wandern in Kleingruppen



Seit mehr als 50 Jahren bietet ASI Reisen geführte Wanderungen mit geprüftem Bergführer an. Für das kommende Jahr wurde das Angebot selektiv erweitert und es wurden neue Destinationen ins Programm genommen. Groß im Kommen sind dabei auch Destinationen, die bisher auf der touristischen Landkarte eine kleinere Rolle spielen, so zum Beispiel Mazedonien und Simbabwe.



Individuelle Reisen und flexible Programme



Seit einigen Jahren besonders beliebt: individuelle Reisen für Wanderer und E-Biker. Diese Touren finden ohne Gruppe und ohne Guide statt, ASI Reisen organisiert jedoch alle Unterkünfte, Transfers und den Gepäcktransport. Zudem werden Routeninformationen und GPS-Daten bereitgestellt. Bestens ausgerüstet genießen Individualreisende so volle Flexibilität. Neu angeboten werden 2017 individuelle Reisen auf die Azoren, nach Montenegro, Japan, auf der Via Francigena nach Rom sowie E-Bike Reisen entlang des Fernradwegs von München nach Venedig, durch Dalmatien und auf Mallorca.



Flexibilität in Gruppen – auch das ist bei ASI Reisen möglich: mit den Experience Reisen. Diese finden in Kleingruppen statt und Reisende können dabei nahezu täglich zwischen verschiedenen Aktivitäten wählen. Dafür stehen mehrere geprüfte Guides zur Verfügung und begleiten die Teilnehmer bei Wanderungen, E-Bike-Touren, beim Yoga und kulturellen Ausflügen. Die neuen Experience Reisen für 2017 führen zum Beispiel zum Gardasee, nach Madeira und Namibia.



Alleine gemeinsam zu neuen Zielen reisen



Egal ob Singles oder Alleinreisende: die Reise in einer kleinen Gruppe Gleichgesinnter liegt im Trend. Bei den neuen ASI Wanderreisen für diese Zielgruppe genießen Aktivurlauber neben der guten Gesellschaft auch großzügige Einzelzimmer zu besonders guten Preisen. Die neuen Reisen für 2017 führen unter anderem nach Madeira, Nepal und Südtirol.

AlpinSchule Innsbruck GmbH

ASI Reisen ist einer der führenden Reiseveranstalter für weltweite Aktiv- und Erlebnisreisen. Das Reiseportfolio des Familienunternehmens umfasst rund 500 verschiedene Reisen auf alle Kontinente und teilt sich in folgende Bereiche auf: Wanderreisen in Kleingruppen mit geprüften Guides, individuelle Wanderreisen, alpine Ausbildungen, flexible Erlebnisreisen und E-Bike-Reisen. Die Mission des Unternehmens ist seit seiner Gründung im Jahr 1963 die Entwicklung von nachhaltigen Reiseerlebnissen auf höchstem Niveau.



www.asi.at

