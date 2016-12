Alpine Select: Programme de rachat d'actions à prix fixe terminé avec succès

Le 29 novembre 2016, Alpine Select SA, Zoug («Alpine Select»), dans un communiqué de presse, a annoncé un programme de rachat d'actions à prix fixe pour un maximum de 3'580'000 actions propres, correspondent à environ 25% du capital-actions de Alpine Select inscrit au registre du commerce («Offre de Rachat»). Après la publication de l'annonce de rachat le 14 décembre 2016, l'Offre de Rachat était ouverte à l'acceptation du 15 décembre 2016 au 29 décembre 2016, 16h00 HEC («Délai de Rachat»). Le prix de rachat par action nominative de Alpine Select présentée à l’acceptation était CHF 17.00.



Pendant le Délai de Rachat prenant fin le 29 décembre 2016, 16h00 HEC, un total de 2'964'982 actions nominatives ont été présentées à l'acceptation à Alpine Select. En conséquence, les présentations à l'acceptation ne doivent pas être réduites. Le paiement du prix de rachat (diminué de l'impôt fédéral anticipé de 35% sur la différence entre le prix de rachat des actions et leur valeur nominale) contre la livraison des actions nominatives sera effectué avec valeur au 30 décembre 2016.



Avec l’exécution de l’Offre de Rachat la suspension du négoce sur la deuxième ligne de négoce sera annulée le 3 janvier 2017.

Alpine Select AG

Alpine Select SA est une société d'investissements dont le siège est situé à Zoug, qui est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis 1998. Elle offre la possibilité à des investisseurs institutionnels et privés de participer à un portefeuille largement diversifié. La société entretient un contact actif avec les organes de ses participations et s'engage de manière constructive pour les intérêts de ses actionnaires. Alpine Select ne perçoit ni des frais administratifs ni de performance. Les actions de la société sont liquides et se négocient toujours à une valeur proche de leur valeur intrinsèque..

