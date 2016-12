Alpine Select: Aktienrückkaufprogramm zum Festpreis erfolgreich abgeschlossen

Die Alpine Select AG, Zug («Alpine Select»), hat mit Medienmitteilung von 29. November 2016 ein Aktienrückkaufprogramm zum Festpreis im Umfang von maximal 3'580'000 eigenen Aktien, entsprechend rund 25% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals der Alpine Select, angekündigt («Rückkaufangebot»). Nach Publikation des Rückkaufinserats am 14. Dezember 2016 stand das Rückkaufangebot vom 15. Dezember 2016 bis zum 29. Dezember 2016, 16:00 Uhr MEZ («Rückkauffrist»), zur Annahme offen. Der Rückkaufpreis je angediente Namenaktie der Alpine Select betrug CHF 17.00.



Alpine Select wurden während der am 29. Dezember 2016, 16:00 Uhr MEZ, endenden Rückkauffrist insgesamt 2'964'982 Namenaktien angedient. Entsprechend muss keine Kürzung der Andienungen vorgenommen werden. Die Auszahlung des Rückkaufpreises (abzüglich 35% Verrechnungssteuer auf der Differenz zwischen Rückkaufpreis und Nennwert) gegen Lieferung der Namenaktien erfolgt mit Valuta 30. Dezember 2016.



Mit dem Vollzug des Aktienrückkaufprogramms zum Festpreis wird die Sistierung des Handels auf der 2. Handelslinie per 3. Januar 2017 aufgehoben.





Alpine Select AG

Die Alpine Select AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Zug, welche seit 1998 an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich an einem breit diversifizierten Portfolio zu beteiligen. Die Gesellschaft pflegt einen aktiven Kontakt mit den Organen ihrer Beteiligungen und setzt sich konstruktiv für die Interessen ihrer Aktionäre ein. Alpine Select erhebt weder Verwaltungs- noch Performancegebühren. Die Aktien der Gesellschaft sind liquide und handeln immer nahe an ihrem Inneren Wert.

