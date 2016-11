Fokusveranstaltung des ALM zur Zukunft der Labordiagnostik am 28. November in Berlin

Leibniz-Saal der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften Zugang Markgrafenstr. 37, 10117 Berlin - „Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen ist, sie mitzugestalten.“ Diese Worte des ehemaligen Bundeskanzlers und Friedensnobelpreisträgers Willy Brand haben sich die Akkreditierten Labore in der Medizin (ALM e.V.) auf die Fahne geschrieben. So steht auch die 2. Fokusveranstaltung des Berufsverbandes ganz im Zeichen der medizinischen, regulatorischen und politischen Herausforderungen im Gesundheitswesen: Wie können Qualität und Effizienz der Versorgung mit Laborleistungen unter den Vorzeichen immer knapper werdenden Ressourcen gesichert werden? Welchen Beitrag können die akkreditierten Labore zur Diagnostik und Therapie chronischer Krankheiten leisten? Und welchen regulatorischen Rahmen braucht es, damit technologische Innovationen und medizinischer Fortschritt ihren Platz im Gesundheitswesen finden können? Solche und andere Fragen werden Experten aus Praxis, Selbstverwaltung, Wissenschaft und Politik am 28. November von 16 bis 19.30 Uhr in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin diskutieren.



Schwerpunkte des Programms sind in diesem Jahr die Diabetes-Labordiagnostik und die Indikationsqualität von Laborleistungen. Prof. Dr. Theodor Koschinsky wird aus medizinscher Sicht die Herausforderungen von Fortschritt und Qualität in der Labordiagnostik im Bereich der Diabetologie darstellen, und Dietrich Monstadt, Mitglied im Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages, der – selbst Diabetiker – schon lange für die Einführung und Umsetzung einer Nationalen Diabetesstrategie wirbt, wird die politische Perspektive gegenüberstellen. Zur Indikationsqualität von Laborleistungen und der Qualitätsmessung werden Dr. Michael Müller, Laborarzt und Vorsitzender des ALM, und Dr. Regina Klakow-Franck, Unparteiisches Mitglied des Gemeinsamen Bundesausschusses, durch ihre Referate aus Sicht der Versorgung und der Regulation die Diskussion eröffnen, die in der abschließenden Paneldiskussion mit allen Teilnehmern fortgeführt wird.



„Mit unserer Fokusveranstaltung wollen wir einen breiten Dialog über die Weiterentwicklung der medizinischen Versorgung und einen zielgerichteten Einsatz der Ressourcen im Gesundheitswesen anstoßen“, sagt Dr. Michael Müller, „Gerade die Labore und die dort tätigen Fachärzte können hierzu mit ihrem Expertenwissen einen wertvollen Beitrag leisten“, so der Laborfacharzt und Laborleiter.



Weitere Informationen zur 2. Fokusveranstaltung des ALM e.V. und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.alm-ev.de oder per E-Mail unter info@alm-ev.de.

