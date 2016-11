Vom 2. Dezember 2016 bis zum 8. Januar 2017 gilt im Allwetterzoo Münster: "Zahl, was du willst!"

Im Dezember 2012 hatte der Allwetterzoo Münster als erster deutscher Zoo seine Besucher dazu aufgefordert, den Eintrittspreis selbst zu bestimmen. Erfreulich viele Menschen nutzten die Chance und besuchten den Zoo, nicht wenige von ihnen sogar zum ersten Mal überhaupt. Die Marketingaktion war ein voller Erfolg für den Zoo, so dass sie im Allwetterzoo noch zweimal wiederholt wurde: im Februar / März 2013 sowie im Dezember 2013 / Januar 2014.



Nach gut zwei Jahren Pause heißt es nun im Allwetterzoo Münster erneut „Zahl, was du willst! Du entscheidest deinen Eintrittspreis selbst“: Vom 2. Dezember 2016 bis zum Ende der Weihnachts­ferien am 8. Januar 2017 dürfen die Besucher den Eintrittspreis selbst festlegen, den sie für einen Zoobesuch zahlen möchten. Vor dem Eingang werden sie lediglich gebeten, eine Karte auszufüllen, auf der neben der Anzahl der Personen und der Postleitzahl auch der Betrag genannt wird, den sie für den Zooeintritt ausgeben werden. Damit gehen sie zur Kasse – und weiter zu Pinguin, Löwe & Co.! Auch Gruppen, Schulklassen, Kindergärten oder Familien sind willkommen und dürfen den Eintrittspreis selbst bestimmen. Der Verkauf von Jahreskarten und Geschenkgutscheinen ist von der Preisaktion ausgenom­men. Ab 9 Uhr ist der Zoo täglich geöffnet, selbst an Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr. „Wir freuen uns über alle, die uns besuchen im Rahmen von „„Zahl, was du willst!“, so Zoodirektor Dr. Thomas Wilms, für den diese Aktion eine Premiere ist.

